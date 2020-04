Covid-19 : Le nombre de cas au Brésil serait 12 fois plus élevé qu’annoncé

Le Brésil compterait 12 fois plus de cas contaminés que les chiffres publiés par le gouvernement, selon une étude publiée lundi par un consortium de chercheurs brésiliens.

Cette grande différence serait due au faible nombre de tests réalisés (moins de 63.000) et à la lenteur des confirmations de résultat, selon l'enquête réalisée par un consortium d’universités et d’instituts du Brésil nommé Center for Health Operations and Intelligence (CHOI).

Pour en arriver à cette conclusion, le groupe de chercheurs a comparé le ratio de décès, jusqu’au 10 avril, aux estimations de «morts attendus» de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Pour le centre, seulement 8% des cas ont été officialisés.

93.000 TESTS EN ATTENTE DE RÉSULTAT

De plus, si le nombre d’hospitalisations pour symptômes respiratoires a été multiplié par trois depuis le mois de janvier, seulement 12% de ces patients ont été confirmés positif au Covid-19, a précisé l’agence de presse.

Or, selon le consortium, sous-estimer le nombre de personnes atteintes par le nouveau coronavirus pourrait provoquer un relâchement de la population dans le respect des mesures de confinement.

Le CHOI et des professionnels du monde médical ont également critiqué le temps d’attente des résultats. Un responsable du ministère de la Santé a affirmé que 93.000 tests en cours étaient toujours en attente de résultat.

Luiz Henrique Mandetta, le ministre de la Santé, a affirmé que ces retards s'expliquaient par la difficulté de distribuer des tests dans un pays aussi grand.

Lundi, son ministère a affirmé que le Brésil comptait à ce jour 23.430 cas confirmés de Covid-19 et déplorait 1.328 décès.