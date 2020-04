Le Christ rédempteur de Rio revêtu d'une blouse de médecin pour saluer le travail des soignants

Pour rendre hommage aux personnels soignants du monde entier, en première ligne face à la pandémie de coronavirus, le célèbre Christ Rédempteur, qui surplombe Rio de Janeiro (Brésil), a revêtu une blouse de médecin, ce dimanche de Pâques.

Outre cette illumination, des messages de remerciements ont également été projetés en plusieurs langues sur la statue monumentale perchée à 700m d’altitude au sommet du Corcovado.

Des drapeaux des pays du monde entier, et des portraits de médecins accompagnées de messages invitant les habitants à rester chez eux, ont également été présentés sur la statue du Christ Rédempteur, haute de 38 mètres et sculptée par le Français Paul Landowski.

Que linda homenagem do Cristo Redentor nesse domingo de Páscoa!!!! OBRIGADA a todos os profissionais da área da saúde!



Le 18 mars dernier, l'emblématique statue aux bras ouverts s'était également drapée aux couleurs des 166 pays touchés par le Covid-19, en hommage aux victimes de la maladie.

Le Brésil est le pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie. Il dénombre plus de 22.000 cas et a dépassé la barre des mille morts.