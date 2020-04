Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mercredi 15 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

17.000 morts en france depuis le début de l'épidémie

L'épidémie de coronavirus a fait au moins 17.167 morts depuis début mars, dont 10.643 à l'hôpital, selon le bilan officiel établi mercredi soir par le Directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Un total de 6.524 personnes malades du Covid-19 sont décédées dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie. Des chiffres en forte hausse sur les dernières 24 heures, mais liés à un «rattrapage» dans les remontées de données, a souligné le Pr Salomon.

Un plan d'urgence de 110 milliards d'euros

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présenté ce matin un plan d'urgence «d'une ampleur exceptionnelle» et d'un total de 110 milliards d'euros. Mi-mars, une première enveloppe de 45 milliards d'euros avait déjà été allouée pour faire face à la crise liée à la pandémie du coronavirus. «Le financement de l'activité partielle est porté à 24 milliards d'euros et le fonds de solidarité en faveur des très petites entreprises et des indépendants est porté à 7 milliards d'euros», a détaillé le Premier ministre à l'issue du conseil des ministres.

Le projet prévoit également l'ouverture d'une enveloppe de 20 milliards d'euros et «un effort historique en faveur de notre système sanitaire» à hauteur de 8 milliards d'euros, notamment l'achat de matériel et de masques pour près de 4 milliards d'euros, ainsi que des primes exceptionnelles pour les personnels soignants. Le chef du gouvernement estime que la dette de la France va grimper à hauteur de 115% de son PIB.

Trump suspend la participation des Etats-Unis à l'OMS

En pleine pandémie de coronavirus, Donald Trump a annoncé aujourd'hui la suspension de la contribution américaine, de l'ordre de 400 à 500 millions de dollars par an, à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le président américain estime que l'OMS a commis de nombreuses «erreurs» dans la gestion de la pandémie.

Une étude «très approfondie» doit être menée pour examiner le rôle de l'OMS «dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus» selon lui. Donald Trump reproche également à l'agence sanitaire d'être trop proche de la Chine. Aux yeux de l'OMS, «la Chine a toujours raison», a déploré le milliardaire américain.

L'IVG MÉDICAMENTEUSE AUTORISÉE JUSQU'À 9 SEMAINES À DOMICILE

L'accès à une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse à domicile est étendu jusqu'à neuf semaines pendant la crise liée au coronavirus afin de limiter les consultations en milieu hospitalier tout en garantissant le droit à l'avortement, selon un arrêté paru mercredi au Journal officiel.

L'IVG médicamenteuse, qui peut être prescrite par un médecin libéral, une sage-femme ou être réalisée à l'hôpital, était jusqu'à présent accessible jusqu'à sept semaines d'aménorrhée (date des dernières règles) pour les pratiques à domicile et neuf semaines en milieu hospitalier. Plusieurs associations s'étaient récemment inquiétées des difficultés d'accès à l'avortement, alors que le système hospitalier est débordé par la crise du coronavirus, s'alarmant que des femmes dépassent le délai légal autorisé.

Amazon suspend ses sites français

Mardi 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre a demandé à Amazon de ne vendre plus que des «produits essentiels». En conséquence, Amazon va fermer ses sites français pour cinq jours, du 16 au 20 avril inclus. Un comité social et économique (CSE) convoqué aujourd'hui s'est prononcé par 14 voix sur 18 votants en faveur de cette fermeture pour nettoyer les sites et évaluer les risques, a indiqué un délégué CGT, Emilien Williatte. Selon la direction, les salariés seront payés à 100% de leur rémunération pendant cette fermeture.