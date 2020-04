Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du mercredi 15 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Deux personnes ont été tuées et cinq blessées dans l'accident. L’accident s’est produit vers 16H30 sur la commune de Bouilh-Devant, située à 22 km au nord-est de Tarbes, près des limites du département du Gers. Deux des blessés ont été évacués par hélicoptères, deux par la route, vers les hôpitaux de Tarbes et Toulouse, selon la préfecture.

L'appareil était un Cougar du 5e régiment d'hélicoptères de combat (RHC) de Pau. Cet hélicoptère de manoeuvre, qui peut à la fois transporter des hommes ou du matériel, réalisait un exercice dans la zone, a précisé le porte-parole de l'Armée de terre Benoît Brulon. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.

Il y a un an, la cathédrale Notre-Dame brûlait devant les yeux ébahis du monde entier. Emmanuel Macron a réaffirmé mercredi que «tout» serait fait pour reconstruire Notre-Dame en cinq ans, comme il s'y était engagé il y a un an.

Dans un vidéo postée sur les réseaux sociaux, le chef de l'Etat souligne que ce drame n'est pas oublié même si «nos journées, nos pensées, nos vies sont accaparées» par la crise du coronavirus. A cause de cette dernière, le chantier est en sommeil depuis le 16 mars. La restauration proprement dite n'a pas encore commencé, la cathédrale étant encore en phase d'«urgence absolue» après l'incendie qui s'était déclenché le 15 avril 2019.

Elizabeth Warren, ancienne candidate à l'investiture démocrate, a apporté son soutien à Joe Biden, qui défiera Donald Trump en novembre prochain lors de l'élection présidentielle américaine. Certains l'imaginent déjà en vice-présidente potentielle, d'autant que Joe Biden a promis que son numéro 2 serait une femme. Son âge (71 ans le jour de l'élection), pourrait cependant jouer en sa défaveur alors que l'ancien vice-président de Barack Obama n'est plus tout jeune non plus (77 ans).

In this moment of crisis, it’s more important than ever that the next president restores Americans’ faith in good, effective government—and I’ve seen Joe Biden help our nation rebuild. Today, I’m proud to endorse @JoeBiden as President of the United States. pic.twitter.com/VrfBtJvFee

— Elizabeth Warren (@ewarren) April 15, 2020