Inde : un livreur de pizzas positif au coronavirus, 72 familles en quarantaine

Un livreur de pizzas a récemment été testé positif au Covid-19 au sud de Delhi, en Inde, après avoir ressenti plusieurs symptômes liés au virus. Les 72 familles chez qui il s'était rendu au cours de ces deux dernières semaines ont immédiatement été placées en quarantaine.

Dans la foulée, dix-sept collègues du jeune homme de 19 ans ont été isolés dans un établissement de Chattarpur. Le livreur a quant à lui été admis dans un hôpital du gouvernement. Le restaurant situé à Malviya Nagar a décidé de fermer ses portes pendant quatorze jours, mais a toutefois souligné dans un communiqué «les précautions et la vigilance» observées dans l'établissement depuis le début de la crise.

Les autorités indiennes ont indiqué que, le jeune livreur n'ayant jamais voyagé, il aurait certainement été contaminé par une des familles chez laquelle il s'est rendu.

Un confinement sévère en Inde

Depuis le 25 mars, des mesures de confinement très sévères ont été instaurées en Inde, où plus de 12.000 cas et plus de 300 morts ont été recensés. L’Organisation internationale du travail a d'ores et déjà prévenu que 400 millions d’Indiens risquaient de sombrer dans la misère à la suite de la crise.

Le Premier ministre Narendra Modi a par ailleurs annoncé la prolongation au moins jusqu'au 3 mai du confinement de ses quelque 1,3 milliard d'habitants, alors que le pays paie déjà un lourd tribut économique à cause de la crise. Dans un discours prononcé ce mardi, Narendra Modi a néanmoins assoupli les mesures en expliquant que les zones qui ne seront pas «des points chauds de l'épidémie [...] pourraient être autorisées à reprendre certaines activités à partir du 20 avril».