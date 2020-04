La Suisse annonce un déconfinement «lent» à partir du 27 avril

La Suisse a annoncé jeudi un déconfinement «lent» et «progressif» à partir du 27 avril, grâce au ralentissement de la pandémie de Covid-19 dans le pays qui dénombre plus d'un millier de décès.

Le desserrement des mesures de restriction mises en place début mars, moins contraignantes que celles adoptées par la France voisine, est rendu possible par une amélioration de la situation sanitaire et doit permettre de relancer l'économie, a expliqué la présidente suisse, Simonetta Sommaruga, au cours d'une conférence de presse.

«On a pu ralentir les contaminations, les hôpitaux ne sont pas surchargés, ce qui est une bonne nouvelle, et nous allons pouvoir maintenant prévoir certains assouplissements», a-t-elle expliqué.

«Les mesures [de confinement] ont été comprises donc elles ont été suivies. Il est maintenant important de prendre ce chemin, montrer qu'il existe des perspectives de retour à une situation plus normale», a ajouté Mme Sommaruga.

Les coiffeurs, physiothérapeutes, médecins, salons de massage, fleuristes, les crèches ou encore les jardineries seront les premiers à pouvoir reprendre leurs activités qui impliquent «peu de contacts directs, n'occasionnent pas de flux importants de personnes et pour lesquelles il est facile de mettre en place des plans de protection», précise un communiqué du Conseil fédéral.

Les cabinets médicaux pourront proposer des consultations ou actes non urgents, et les personnes extérieures à la famille proche d'un défunt pourront à nouveau assister aux funérailles.

A Genève, le retour du marché

Les recommandations strictes de distanciation physique resteront néanmoins en place et les grandes manifestations publiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre. «On veut éviter une récidive» de la pandémie, a justifié Simonetta Sommaruga.

A Genève, le traditionnel marché de plein air est revenu jeudi sur la place de Plainpalais, pour la première fois depuis des semaines, avec une poignée de commerçants. Une dizaine d'étals espacés de plusieurs dizaines de mètres les uns des autres proposaient légumes frais, fromage ou poulet rôti.

«Il fait beau, on a de la chance, les gens ont envie de sortir», se réjouissait un client, Daniel Delfosse.

Marie-Léna Brandi vend des produits italiens. Avec les restrictions, elle a vu son chiffre d'affaires dégringoler. «J'ai quand même rebondi avec mon site de vente en ligne mais c'est important pour moi de pouvoir rencontrer mes clients».

En Suisse, le nouveau coronavirus a tué plus de 1.000 personnes et plus de 26.500 ont été testées positives, depuis que le premier cas a été détecté le 24 février dans le canton du Tessin, frontalier de l'Italie, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique publiés jeudi.

Aucune décision sur les frontières

Aucune décision n'a en revanche encore été prise sur une réouverture des frontières. La Suisse, qui n'est pas membre de l'UE mais fait partie de l'espace Schengen, avait réintroduit le 13 mars des contrôles aux frontières qu'elle partage avec la France, l'Autriche, l'Allemagne et l'Italie.

«On prend des mesures en fonction de la situation qu'on a en Suisse mais un des critères est en effet de voir ce que font les autres pays», a indiqué le ministre de la Santé, Alain Berset.

En revanche, le gouvernement suisse va sanctionner à partir de vendredi ses ressortissants qui vont faire leurs courses de l'autre côté de la frontière. Dans ce pays où le coût de la vie est élevé, de nombreux Suisses ont l'habitude de se rendre en France, en Allemagne ou en Italie pour faire leurs achats.

Le ministère de l'Economie estime que la Suisse pourrait enregistrer en 2020 une récession de 7 à 10% selon le scénario le plus pessimiste.