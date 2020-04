Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du jeudi 16 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

KANYE WEST AFFICHE SON SOUTIEN À DONALD TRUMP POUR LA PRÉSIDENTIELLE

A quelques mois de l'élection présidentielle aux Etats-Unis, Kanye West n'a laissé planer aucun doute sur son vote. Dans un long entretien accordé au magazine GQ, le rappeur américain a largement sous-entendu que son choix se porterait sur l'actuel président Donald Trump.

Soutien de la première heure du président républicain, Kanye West s'est affiché à plusieurs reprises avec la casquette «Make America Great Again», slogan de campagne du candidat Trump en 2016.

SKI, BOTTES POUR ANIMAUX... DES OBJETS VIKING RÉVÉLÉS PAR LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN NORVÈGE

Le col de Lendbreen, en Norvège, fond. La faute au réchauffement climatique. Une tragédie aux conséquences parfois inattendues, puisque le recul de la glace a laissé apparaître des vestiges vieux de plusieurs siècles, laissés là par ceux qui occupaient les lieux à l'époque : les Vikings.

La majeure partie de ces découvertes sont datées autour de l'an 1.000, à l'époque viking, apogée du commerce et de la mobilité dans cette région de la Norvège.

«CE N'ÉTAIT PAS MOI… J'ÉTAIS COMME UN ZOMBIE » : DEONTAY WILDER SE CONFIE SUR SA DÉFAITE CONTRE TYSON FURY

Deontay Wilder a confié qu’il n’était pas réellement dans son état lors de sa toute première défaite contre Tyson Fury, le 22 février dernier. Le boxeur américain a concédé au Britannique sa ceinture WBC des lourds après sept rounds à Las Vegas dans leur rematch après un match nul fin 2018.

«Les gens qui boxent savent que ce n'était pas Deontay Wilder ce soir-là, a confié "The Bronze Bomber" au Premier Boxing Champions podcast. J’étais un zombie, je me sentais comme tel. Je n'étais pas moi-même. Je me demande encore pourquoi. Je ne peux pas croire que ce soit arrivé. Je cherche à comprendre.»

Initialement programmé le 18 juillet prochain, le troisième combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, toujours à Las Vegas, a été repoussé à une date encore indéterminée.