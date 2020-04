Pologne : des masques, gants et gels disponibles dans des distributeurs automatiques

Pas de friandises ni d'encas dans ces distributeurs automatiques. En Pologne, masques, gants et gels hydroalcooliques sont mis à disposition de la population dans ces appareils, pour éviter la propagation du virus.

A ce jour, sept sont installés dans la capitale Varsovie, relate le Courrier International. Mais plusieurs dizaines devraient suivre, dispersés dans le pays, selon la Polish Vending Association. Et, d'après les images de l'agence britannique Reuters, plusieurs personnes se sont déjà précipitées dans ces distributeurs inhabituels, afin de se procurer ces denrées rares.

Un dispositif probablement mis en place pour permettre à toute la population de sortir de chez elle. En effet, le ministre de la Santé, Lukasz Szumowski, a annoncé que les Polonais doivent obligatoirement, dès le 16 avril, se couvrir le nez et la bouche dans les espaces publics, au moyen d'un masque ou d'un foulard.

la Prolongation des restrictions

Pour autant, la Pologne ne sera pas sortie du confinement. Le jeudi 9 avril, le gouvernement a prolongé la fermeture des écoles et des universités jusqu'au 26 avril. Les frontières resteront quant à elles fermées jusqu'au 3 mai et la plupart des commerces, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies, juqu'au 19 avril.

Néanmoins, le parti conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir, a maintenu l'élection présidentielle prévue le 10 mai, tout en introduisant le vote par correspondance obligatoire pour tous et en ouvrant la possibilité de repousser le scrutin d'une semaine.