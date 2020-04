Coronavirus : la Belgique a le plus grand nombre de morts par habitant d'Europe

Avec 313 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures et un bilan s'élevant au total à 5.163 morts ce vendredi 17 avril, la Belgique est dorénavant considéré comme le pays européen affichant la plus forte mortalité due au coronavirus par habitant.

Une différence qui, expliquent les autorités, tient toutefois davantage de la méthode statistique utilisée et que d'une épidémie plus meurtrière à proprement parler.

Si rapporté à sa population (11,4 millions), la Belgique affiche un nombre de morts bien supérieur à ses voisins, c'est parce qu'elle revendique une «transparence maximale» sur l'hécatombe produite par le Covid-19.

Elle intègre notamment l'ensemble des décès relevés dans les maisons de retraite y compris ceux qui sont soupçonnés d'être en lien avec le virus mais sans que cela ait été nécessairement prouvé par un test.

Comme le résume la RTBF, la télévision publique belge, «dans la mesure où les tests ne sont pas (encore ?) généralisés, la Belgique a donc opté pour une méthode plus englobante. Ce qui a pour conséquence, aussi d’avoir un nombre important de décès».

Résultat : la pandémie du coronavirus a causé la mort de plus de 5.000 personnes en Belgique, soit beaucoup plus que le nombre donné dans d'autres pays de population similaire comme le Portugal (629 décès ce vendredi) ou la République tchèque (170 morts).

