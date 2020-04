Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du vendredi 17 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

En Corse, alerte à la pollution de l'air aux particules fines venues du Sahara

Une alerte à la pollution de l'air aux particules fines venues du désert du Sahara a été émise pour vendredi sur toute la Corse, a indiqué jeudi l'association Qualitair Corse, chargée de surveiller la qualité de l'air. L'indice de qualité sera au degré 8, considéré comme «mauvais», sur une échelle de 10.

Cette détérioration de la qualité de l'air est due à un afflux de «particules fines d'origine saharienne», transportées par des vents de secteur sud. «Les précipitations attendues en cours de journée vont rabattre au sol ces poussières et ainsi améliorer progressivement la qualité de», a toutefois ajouté l'organisme.

En Corse, depuis la mise en place des premières mesures de confinement, les concentrations de particules fines (PM2.5) issues de la combustion de produits pétroliers (transports, énergie, etc.) «diminué de près de 50%», a noté Qualitair Corse. «Néanmoins, l’île n’est pas à l’abri de connaître de nouveaux épisodes de pollution» notamment en cas d'arrivée, via le sirocco, ce vent chaud et très sec qui souffle d'Afrique vers le littoral méditerranéen, de «particules désertiques», a souligné Qualitair en précisant que les concentrations d’ozone auront tendance à augmenter prochainement avec le fort ensoleillement annoncé.

Une princesse saoudienne révèle être emprisonnée depuis des mois dans le royaume

Une princesse saoudienne vient de révéler qu'elle était détenue en prison avec sa fille, dans un état de santé très préoccupant. Une information dévoilée alors que la princesse Basmah bint Saud bin Abdulaziz al-Saud serait emprisonnée depuis près d'un an.

En cause très probablement, les idées progressistes qu'elle tentait de promouvoir au sein du pouvoir saoudien depuis quelques années. Le Guardian rapporte que Basmah a été arrêtée avec sa fille alors qu'elles tentaient de fuire l'Arabie Saoudite pour se rendre en Suisse en mars 2019.

La princesse Basmah a souvent défendu la réforme dans le royaume et a fait progresser les droits des femmes et les droits humanitaires au cours d'une brève carrière dans les médias et plusieurs années à Londres où elle s'est construit une carrière dans les affaires.

La princesse est rentrée au royaume fin 2015, assumant un rôle de soutien officiel de la famille royale d'une part, mais tout en émettant des critiques en interne de l'autre.

Elle s'est positionnée en faveur de l'instauration d'une monarchie constitutionnelle en Arabie saoudite devienne une monarchie constitutionnelle et a également appelé à la retenue dans la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen notamment.

L'association de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a déclaré que l'arrestation correspondait à un schéma clair d'étouffement des voix dissidentes opéré par le prince Mohammed, le cousin de Basmah.

UN ADO ESTONIEN DE 13 ANS, chef d'un groupe néo-nazi, voulait attaquer les Etats-Unis

La presse internationale se fait l'écho, ce vendredi 17 avril, d'une affaire de terrorisme assez singulière. Le chef d'un groupe néo-nazi estonien, qui projetait d'attaquer des intérêts américains, dont une base de l'US Army, a été récemment arrêté.

Ce qui frappe ? L'individu est un adolescent de 13 ans, totalement fanatique d'Hitler et du IIIe Reich. Comme l'explique le média Business Insider, tout a démarré en janvier dernier après que la police estonienne a reçu un renseignement quelques semaines plus tôt du FBI auquel elle ne s'attendait pas du tout. Le FBI explique qu'ils ont identifié cet adolescent alors qu'ils surveillaient le compte «HeilHitler8814», sur la plate-forme de jeux en réseau Steam. Le jeune garçon, dont l'identité n'a pas été révélée, était à la tête d'une cellule, baptisée, elle, «Division Feuerkrieg».

D’après le site du magazine d'enquêtes allemand Der Spiegel, en dépit de son jeune âge, l'adolescent semble avoir dirigé la Division Feuerkrieg d’une main de fer et aurait nourri de grandes ambitions pour son groupe en accord avec «les interprétations les plus extrêmes de l’idéologie suprématiste blanche». Le dangereux terroriste en herbe aurait projeté par ailleurs de commémorer le «100e anniversaire» de la création du parti politique d’Adolf Hitler «à sa façon», en organisant également une attaque à Londres. Il est accusé, en outre, d'avoir partagé en ligne des instructions concernant la fabrication de bombes en plus d'avoir voulu créer un camp d’entraînement terroriste.