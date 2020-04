Une princesse saoudienne révèle être emprisonnée depuis des mois dans le royaume

Une princesse saoudienne vient de révéler qu'elle était détenue en prison avec sa fille et dans un état de santé très préoccupant. Une information dévoilée alors que la princesse Basmah bint Saud bin Abdulaziz al-Saud serait emprisonnée depuis près d'un an.

En cause très probablement, les idées progressistes que cette fervente défenseuse des droits humains tente de promouvoir au sein du pouvoir saoudien depuis quelques années. Le Guardian rapporte que Basmah a été arrêtée avec sa fille alors qu'elles tentaient de fuire l'Arabie Saoudite pour se rendre en Suisse en mars 2019.

Sur Twitter, la dernière des 89 enfants du roi Abdelaziz ben Abderrahmane Al Saoud, a révélé être enfermée dans la prison d'Al-Ha’ir dans un état de santé «très critique». Elle a exigé que lui soient prodigués des soins médicaux tout en précisant n'avoir rien fait de mal et que ni elle ni sa fille n'avait fait l'objet d'une inculpation.

Elle a indiqué avoir tenté de contacter de manière répétée la cour royale et son oncle, le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, pour avoir des explications, sans aucun résultat.

Deux membres de la famille royale ont indiqué avoir été surpris d'apprendre la nouvelle de la détention de la princesse. Ils ont indiqué ne pas avoir eu de nouvelles de Basmah depuis près d'un an et avoir présumé qu'elle se remettait d'une maladie.

Une défenseuse de la réforme dans le royaume

La princesse Basmah a souvent défendu la réforme dans le royaume et a fait progresser les droits des femmes et les droits humanitaires au cours d'une brève carrière dans les médias et plusieurs années à Londres où elle s'est construit une carrière dans les affaires. Elle avait notamment appelé l'Arabie saoudite à devenir une monarchie constitutionnelle, un changement qui aurait enlevé le pouvoir exécutif au monarque actuel.

La princesse est rentrée au royaume fin 2015, assumant un rôle de supportrice officielle de la famille royale d'une part, mais tout en émettant des critiques en interne de l'autre. Elle a également appelé à la retenue dans la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen et à de vastes réformes au pays. L'association de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) a déclaré que l'arrestation correspondait à un schéma clair d'étouffement des voix dissidentes opéré par le prince Mohammed, le cousin de Basmah. Ce dernier a méthodiquement consolidé le pouvoir depuis qu'il a évincé son oncle Mohammed bin Nayef il y a près de trois ans et s'est donné un accès clair au trône.