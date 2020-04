Washington enquête sur une éventuelle origine du coronavirus dans un laboratoire

Le gouvernement américain mène une «enquête exhaustive» sur l'origine du nouveau coronavirus ayant entraîné la pandémie de Covid-19 et n'exclut pas la possibilité qu'il provienne d'un laboratoire chinois.

«Je peux vous dire que nous entendons de plus en plus cette histoire. Nous allons voir», a répondu Donald Trump, interrogé sur les informations de Fox News, selon lesquelles «plusieurs sources» pensent que le coronavirus actuel émane d'un laboratoire de Wuhan. Egalement questionné sur le sujet, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo n'aurait pas non plus démenti cette information.

Par ailleurs, le laboratoire en question aurait été signalé par l'ambassade des Etats-Unis à Pékin. En effet, elle aurait alerté le département d'Etat américain, il y a deux ans, sur les mesures de sécurité insuffisantes du laboratoire qui étudiait alors les coronavirus chez les chauve-souris, selon le Washington Post.

Cependant, selon les sources de Fox News, il s'agirait bien d'un virus naturel, et pas d'un agent pathogène créé par les Chinois. Ainsi, sa fuite ne serait pas volontaire mais due aux mauvais protocoles de sécurité.

pour les experts le covid-19 est né dans un marche

Pourtant, de l'avis des experts à ce stade, le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019 dans un marché en plein air de Wuhan, où des animaux exotiques comme des chauve-souris étaient vendus vivants. Le virus d'origine animal aurait alors pu se transmettre à l'homme.

«Ce que nous savons, c'est que ce virus est né à Wuhan, en Chine», répond Mike Pompeo, ajoutant : «Ce que nous savons, c'est que l'institut de virologie de Wuhan n'est qu'à quelques kilomètres du marché de rue».