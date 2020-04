Covid-19 : comment choisir son masque ?

Si le port de masque n'est obligatoire, lors des sorties, que dans quelques villes, il peut être rassurant pour certaines personnes. Mais il existe plusieurs sortes de masques, alors comment choisir lequel utiliser ?

de type chirurgical

Le masque anti-projections, de type chirurgical, est destiné aux patients contagieux. Il permet d'éviter, lors de l'expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles. Problème : s'il est certes très efficace, il est réservé au personnel soignant.

de type ffp2

Au contraire, le masque de protection individuelle, de type FFP2, s'adresse aux personnes qui ne sont pas contaminées par le virus à l'origine du Covid-19. En effet, il protège son porteur contre les risques d'inhalation d'agents infectieux transmissibles. Mais, comme le masque de type chirurgical, il est destiné au personnel soignant.

en tissu ou en papier

Ces masques, qui peuvent être faits maison, sont certes moins efficaces que les précédents, mais peuvent néanmoins être utiles lorsque le porteur est malade. Le Ministère des Solidarités et de la Santé explique qu'ils diminuent la probabilité de transmettre des postillons. En revanche, il n'est pas prouvé que ces masques soient efficaces pour se protéger.

A noter que les masques en tissus sont réutilisables, mais ils doivent être soigneusement lavés à chaque utilisation.

visière et écran facial

Bien qu'ils soient utilisés contre le Covid-19, les visières et écrans faciaux ne sont pas des équipements de protection respiratoire, mais des équipements de protection des yeux et du visage. «S'ils peuvent protéger ses porteurs des grosses goutelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, ils ne permettent pas de protéger des particules restant en suspension», indique l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).