En Malaisie, un «fantôme» fait des rondes pour s'assurer que les personnes respectent le confinement

Depuis quelques jours dans le nord-est de la Malaisie, un effrayant spectre aux longs cheveux blancs hante les rues d'un village. Les habitants en ont si peur qu'ils n'osent plus quitter leur domicile, respectant à la lettre le confinement mis en place par les autorités le 18 mars dernier.

Le «fantôme» est un certain Muhammad Urabil Alias, un habitant du village de Kemaman bien vivant qui a eu l'idée de revêtir une longue tunique blanche et d'enfiler un masque et une perruque pour effrayer ses voisins au cours de ses tournées nocturnes. «Je regardais les infos et comme je voyais que de plus en plus de gens mouraient [...], j'ai décidé de faire peur aux habitants» pour qu'ils respectent le confinement, a expliqué l'homme âgé de 38 ans à l'AFP.

Comme de nombreux pays, la Malaisie a en effet imposé le confinement dès le 18 mars dernier pour endiguer la propagation du virus. Les écoles et la plupart des entreprises sont fermées et les Malaisiens ont été sommés de rester au sein de leur domicile jusqu'au 28 avril.

Et dans ce pays où les croyances dans les êtres surnaturels restent fortes, la drôle d'idée de Muhammad Urabil Alias s'est avérée très efficace. A tel point que les jeunes qui continuaient de traîner dans les rues le soir malgré le confinement «courent comme des fous pour rentrer dans leur maison» lorsqu'ils croisent la route du spectre, a affirmé Muhammad Abdillah, un habitant du village, à l'AFP.

Sur les réseaux sociaux, un cliché du «fantôme» de Kemaman avait fait l'objet d'un véritable buzz. Mais l'histoire est arrivée aux oreilles des policiers du pays, qui n'ont pas tardé à faire une descente chez le villageois... pour prendre une photo avec lui.

Terengganu ‘ghost’ gets spooked by police, instead they thank him for scaring people to stay home during #COVID19 shutdown https://t.co/R93dbuBI8S





"I thank the Kemaman OCPD for giving me the ‘Detektif Hantu’ nickname." pic.twitter.com/GLac1OoKsv

— Zurairi A.R. (@zurairi) April 2, 2020