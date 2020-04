La Nasa et SpaceX lanceront leur première mission habitée dans l'espace le 27 mai prochain

Dix ans après la dernière mission habitée lancée depuis les Etats-Unis, SpaceX enverra le 27 mai prochain deux astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) avec sa nouvelle capsule Crew Dragon, a annoncé le chef de la Nasa ce vendredi 17 avril.

«Le 27 mai, la Nasa va de nouveau lancer des astronautes américains à bord d'une fusée américaine depuis le territoire américain» a twitté Jim Bridenstine.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020