Benjamin Netanyahou et Benny Gantz signent un accord pour mettre fin à la crise politique en Israël

Il ne devrait donc pas y avoir de quatrième élection législative en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ex-rival Benny Gantz ont annoncé ce 20 avril la formation d'un gouvernement d'urgence.

Cette décision met fin à la plus longue crise politique de l'histoire du pays, et intervient en pleine pandémie de Covid-19. «Un accord pour la formation d'un gouvernement national d'urgence a été signé» par le chef du Likoud et le dirigeant du parti Bleu-Blanc, ont indiqué les formations des deux hommes dans un communiqué.

Il y a encore quelques jours, l'avenir politique du pays était très incertain, étant donné que des tensions existaient entre les deux hommes concernant certains postes de ministres stratégiques, à commencer par la Défense. Les noms de ceux qui feront partie de ce gouvernement ne sont pas encore connus, et devraient être annoncés dans un futur proche. Ce qui est clair, c'est que Benjamin Netanyahou devrait donc rester au poste de Premier ministre, alors que son procès pour corruption, malversation et abus de confiance doit avoir lieu dans les prochains mois.