Jair Bolsonaro au milieu des manifestants contre le confinement et pour le pouvoir militaire

Le Président brésilien Jair Bolsonaro est venu apporter son soutien à des manifestants anti-confinement, ce dimanche à Brasilia.

«Je suis là parce que je crois en vous. Vous êtes là parce que vous croyez au Brésil», a-t-il crié à la foule de six-cent personnes, rassemblée devant les quartiers généraux de l'armée à Brasilia.

Les manifestants, pour la plupart non-équipés de masques et collés les uns aux autres, ont appelé à une «intervention militaire avec Bolsonaro». lls ont réclamé l'application d'une loi de 1968, prévoyant la fermeture du Congrès et la suppression de droits constitutionnels. Une mesure mise en place au temps de la dictature militaire brésilienne. Ancien capitaine, Jaïr Bolsonaro est nostalgique de ce régime militaire au pouvoir de 1964 à 1985.

UNE LIGNE ROUGE FRANCHIE

Le président est très critique envers le Congrès, les gouverneurs et le maire de Brasilia, qui défendent les mesures de confinement et de distanciation sociale. «Vous devez vous battre pour votre pays. Comptez sur votre président pour faire ce qu'il est nécessaire de faire afin d'assurer la démocratie et préserver, ce qui est le plus important pour nous, notre liberté», a-t-il lancé aux manifestants, dans un discours ponctué de nombreuses quintes de toux.

Il ne s'est pas fermement opposé à une intervention militaire ou une fermeture du Congrès, franchissant une ligne rouge pour de nombreux opposants politiques. «C'est effrayant de voir des manifestations en faveur du retour au régime militaire, après 30 ans de démocratie», a commenté Luis Roberto Barroso, un juge à la Cour suprême du pays. Déjà en mars, des Brésiliens demandaient sa destitution pour sa gestion de la crise du coronavirus.