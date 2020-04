Trump, Bolsonaro... Quand les dirigeants font campagne contre le confinement

Ils représentent à eux deux les principaux chefs d'Etat opposés au confinement pour endiguer l'épidémie de coronavirus. Jair Bolsonaro et Donald Trump multiplient les appels à rouvrir leur pays, que ce soit au nom de la «liberté», ou de l'économie.

Le plus agressif sur la question ces derniers jours était le président américain. Celui-ci n'a jamais émis d'avis positif sur un confinement, et fait campagne pour la réouverture des Etats concernés. Mais la décision ne vient pas seulement de lui. Alors quand les gouverneurs, qui doivent donner leur accord, refusent, il n'hésite pas à mettre la pression, par exemple en publiant sur les réseaux sociaux des : «LIBÉREZ LE MICHIGAN». Donald Trump estimait que le jeu n'en valait pas la chandelle au début de la pandémie, et argue aujourd'hui que le pire est passé, donc remettre l'économie en selle est la priorité.

Et sa promotion du déconfinement est appréciée par un certain nombre de ses concitoyens. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays pour réclamer un retour à la normale. Ces rassemblements, bien que peu suivis (souvent quelques centaines de personnes), montrent que son message parvient à passer, malgré les avertissements des scientifiques et le nombre de morts qui continue de grimper dans le pays. Au 20 avril, les Etats-Unis comptent 40.661 décès, soit le bilan officiellement le plus élevé au monde.

LIBERATE MICHIGAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

Face à la vigueur de l'homme d'affaires américain, Jair Bolsonaro ne faiblit pas non plus. Le Brésilien était d'ailleurs présent à une manifestation ce 19 avril, demandant l'intervention de l'armée pour mettre fin au confinement à Brasilia et dans le reste du pays. L'élu d'extrême droite minimise depuis le début l'impact du coronavirus, le qualifiant de «grippette», attaquant les gouverneurs et maires qui décident de mettre en place les mesures de distanciation sociale. Les images de son passage au rassemblement ont d'ailleurs fait le tour du monde.

Suède et Brésil, même combat ?

Ces dirigeants ne sont pas les seuls à vouloir laisser leur pays fonctionner normalement. La Suède, par exemple, n'a pas mis en place cette stratégie. Mais au lieu d'encourager les rassemblements, comme l'a fait Jair Bolsonaro, le gouvernement suédois a donné une liste de directives, non obligatoires, aux habitants, afin de ne pas augmenter le risque. Une épidémie de large ampleur pourrait d'ailleurs changer la politique suédoise, comme ce fut le cas au Royaume-Uni. Boris Johnson, qui moquait le coronavirus, avait fini par mettre en place un confinement face à la propagation très rapide de la maladie.

Tous les chefs d'Etat qualifiés de populistes ne choisissent pas cette stratégie. Viktor Orban a en effet été épinglé par les ONG de défense des droits de l'Homme pour avoir considérablement augmenté ses pouvoirs pendant l'épidémie. D'autres dirigeants, en Pologne ou en Israël, sont également surveillés de près en raison de décisions qui mettent à mal la démocratie, selon les associations.