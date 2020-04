En plein confinement, le safari virtuel est à la mode

Comment voyager sans pouvoir bouger de chez soi ? Les initiatives sont nombreuses pour permettre à ceux qui le souhaitent de s'évader malgré le confinement imposé dans un grand nombre de pays. Il est par exemple possible de pouvoir réaliser un safari en Afrique du Sud, en Ouganda ou encore au Kenya.

Si rien de tout cela n'est nouveau, la pratique connaît un véritable essor ces dernières semaines. Il faut dire que ce n'est pas difficile de trouver son bonheur. À l'aide d'une simple recherche sur YouTube ou un moteur de recherche, des vidéos déjà enregistrées, en 360 degrés ou plus classiques, apparaissent rapidement. Il est par exemple possible d'apercevoir des gorilles dans une forêt ougandaise. Même en temps normal, cela est un privilège.

Pour protéger cette espèce en voix d'extinction, les pays de la région, dont le Rwanda, mettent en place des prix très élevés pour avoir les autorisations d'aller à leur rencontre, de manière à limiter les perturbations de leur habitat.

Mais pour ceux qui recherchent une ambiance plus proche de celle du safari, la société WildEarth propose des vidéos en direct. La caméra est allumée et fixée à un endroit précis, de sorte à ne pas déranger les animaux. Il faut donc avoir de la chance et espérer que ces derniers soient d'humeur à se montrer.

Pour permettre à tout le monde de comprendre ce qui se passe à l'écran, des guides fournissent notamment des explications. L'entreprise en question a récemment assuré que son audience avait «explosé» depuis le début du confinement.

Enfin, pour ceux qui possèdent un casque de réalité virtuelle, un jeu existe également pour être au plus près des animaux sauvages. Virry VR propose en effet de participer à ces voyages de manière immersive, à l'aide d'un Oculus Rift ou du Playstation VR. Mais contrairement aux autres solutions mentionnées plus haut, celle-ci n'est pas gratuite.

Alors que les voyages en dehors de France pourraient être interdits pendant plusieurs semaines après le confinement, peut-être même pendant l'été, la solution pourrait vite devenir l'une des activité préférée des globes trotteurs en manque de découverte.