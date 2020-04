Etats-Unis : un médecin se met en quarantaine dans les arbres pour ne pas contaminer sa famille

Une maison secondaire pour le moins atypique. Un médecin américain résidant à Corpus Christi (Texas) a décidé de vivre seul dans une cabane dans les arbres pour ne pas prendre le risque de contaminer sa famille.

Jason Barnes, 39 ans, travaille au Christus Spohn Hospital Beeville et au Christus Spohn Hospital South, où il soigne des patients atteints du Covid-19, rapporte le journal de la ville.

Pour protéger sa femme, Jenna, et ses deux fils, âgés de 6 et 9 ans, le médecin urgentiste s’est donc mis en quarantaine dans une cabane dans les arbres construite dans le jardin de sa maison.

Il avait envisagé de s'installer dans un appartement mais cette alternative lui permet de rester près de ses proches. Ses enfants lui apportent tout ce dont il a besoin en prenant les précautions nécessaires, «ils savent qu'il ne faut pas ouvrir la porte», précise-t-il.

«je ne fais pas ça pour être drôle»

Côté hygiène, le trentenaire utilise des sacs biodégradables pour faire ses besoins et prend sa douche directement à l’hôpital. Et quand il est en repos, Jason Barnes se lave à l'eau froide derrière sa clôture à l'aide d'un tuyau. Pour les repas, sa femme lui dépose tous les jours son petit-déjeuner et son dîner sur la table de jardin.

Il capte même le Wifi depuis sa cabane ce qui lui permet d'utiliser son ordinateur portable. «Beaucoup de gens se mettent en quarantaine en cette période de pandémie. Ma manière est certes plus originale, mais je ne fais pas ça pour être drôle, a-t-il souligné. Je fais cela pour ne pas mettre en danger ma famille».

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 42.364 décès pour 787.901 cas, selon le dernier bilan officiel du 20 avril.