Il n'y aura bientôt plus de glace au pôle Nord en été

L'océan Arctique ne sera plus recouvert de glace en été d'ici à 2050 selon une étude publiée par 21 instituts de recherche du monde entier.

Actuellement, le pôle Nord est couvert de glace de mer toute l'année. Mais dans un scénario où les émissions futures de C02 seraient élevées et la protection du climat faible, la glace de mer arctique disparaîtrait rapidement en été. Or, dans le cas où les émissions seraient rapidement réduites, les étés sans glace ne se produiraient qu'occasionnellement, indique l'étude parue dans Phys.org.

Ainsi, l'efficacité des mesures de protection du climat déterminera sa fréquence et sa durée de disparition : «Si nous réduisons rapidement et substantiellement les émissions mondiales et maintenons le réchauffement climatique en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, la glace de mer arctique disparaîtra tout de même occasionnellement l'été, même avant 2050», expliquent les chercheurs.

Pour arriver à cette conclusion, l'équipe de recherche, coordonnée par Dirk Notz de l'Université de Hambourg en Allemagne, a analysé les résultats récents de 40 modèles climatiques différents. A l'aide de ces derniers, les chercheurs ont examiné l'évolution future de la couverture de glace de mer de l'Arctique.

Un impact sur la faune

En raison du réchauffement climatique, la superficie totale de l'océan arctique couverte par la glace de mer a rapidement diminué au cours des années. Selon un expert russe, Vladimir Sokolov, la taille des glaces arctiques en fin d'été a baissé de 40 % lors des 25 dernières années.

Le climat de l'Arctique, mais aussi son écosystème sont impactés. En effet, l'habitat des ours et leur zone de chasse sont menacés par les effets du changement climatique. Par ailleurs, l'activité humaine accrue en Arctique, devenue une priorité économique et militaire stratégie de la Russie, affecte également l'écosystème du pôle Nord.