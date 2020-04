Le golf de Trump retweete un golfeur qui recommande la vodka contre le coronavirus

Une fake news ou une mauvaise blague. Quoi qu'il en soit, le golf de Donald Trump a partagé la vidéo d'un golfeur, le jeudi 9 avril, qui recommande de boire de la vodka contre le Covid-19.

«Je ne bois qu'une boisson par jour et il s'avère que c'est une bouteille de vodka. Vous n'avez qu'à en boire une par jour en la diluant [...] Voilà comment on vainc le coronavirus», dit le golfeur américain John Daly, une bouteille à la main. La vidéo a été partagée par «Trump Golf» sur son compte Twitter qui, comme son nom l'indique, représente la société de golf du chef d'Etat américain.

Bien qu'il ne mentionne pas les propos relatifs à l'alcool de John Daly, «Trump Golf» a retweeté la vidéo. Il a même ajouté quelques lignes, dans lesquelles il indique que le golfeur professionnel est un grand fan de Donald Trump :

I’m proud to be an AMERICAN, especially w/this man leading our country! One of the greatest days of my life! Thx you for a great day #potus #dad ....you are the best! @realDonaldTrump

#americafirst #peoplefirst #greatest #leader #of #our #country #proud #American #MAGA pic.twitter.com/u7hu9vkcUF

— John Daly (@PGA_JohnDaly) August 13, 2019