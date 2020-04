Le nombre de cas de Covid-19 en forte hausse au Kentucky après les manifs anti-confinement

Le gouverneur du Kentucky Andy Beshear a annoncé dimanche 19 avril, lors de sa conférence de presse quotidienne, 273 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire, sa plus forte hausse en une journée, après que des manifestations ont eu lieu dans l'Etat, rapporte Newsweek.

Le démocrate a également regretté quatre nouveaux décès dimanche. Avec ces nouveaux chiffres, l'Etat compte désormais 2 960 cas de Covid-19 et 148 morts, selon le magazine américain. «Nous sommes toujours en plein combat contre un virus mortel et très contagieux [...] Assurons-nous, en même temps que nous regardons ces points de repère et vers l'avenir, que nous agissons dans le présent et que nous faisons ce qu'il faut pour protéger les uns et les autres», a ajouté Andy Beshear.

Cette hausse survient alors que, tout au long de la semaine, des manifestants sont descendus dans les rues pour demander le déconfinement de l'Etat du sud-est des Etats-Unis. Mais les citoyens du Kentucky ne sont pas les seuls à réclamer la réouverture de leur territoire. Des manifestations ont également eu lieu dans l'Ohio, en Caroline du Sud et dans le Michigan, notamment.

des revendications diverses

Certains manifestants revendiquent leur liberté via leurs droits individuels. D'autres dénoncent l'explosion du nombre de chômeurs et la perte de tout revenu, entraînés par la mise à l'arrêt de toutes activités «non-essentielles».

Parmi eux, il y a aussi des partisans de Donald Trump. En effet le président affirme qu'il est temps de faire «redémarrer l'économie». Il a d'ailleurs appelé, vendredi 17 avril, trois Etats gérés par des gouverneurs démocrates à rouvrir.

Les Etats-Unis comptabilisent au mardi 21 avril plus de 42 000 morts.