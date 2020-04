Coronavirus : la Turquie impose un confinement de quatre jours dans 31 villes

Pour freiner la propagation du coronavirus, la Turquie va imposer à partir de ce jeudi 23 avril un confinement obligatoire dans les 31 plus grandes villes du pays, mais de quatre jours seulement. Une stratégie critiquée, dont l'objectif affiché est de protéger l'économie.

Un couvre-feu est déjà imposé durant les week-end dans ces 31 villes turques - dont Istanbul et Ankara, et abritant au total quelque 63 millions d'habitants - depuis le 11 avril. Mais ce jeudi étant jour férié en Turquie, les autorités ont décidé d'y étendre l'interdiction de sortie ainsi qu'à la journée de vendredi.

Malgré la brusque accélération de l'épidémie de Covid-19 dans le pays (plus de 2.200 morts, deux fois plus qu'il y a dix jours, et 95.000 cas confirmés), le président turc Recep Tayyip Erdogan rechigne à mettre en place un confinement généralisé. A l'heure actuelle, seuls les plus de 65 ans, les malades chroniques et jeunes de moins de 20 ans - soit les moins actifs - font l'objet d'un isolement obligatoire, les autres catégories de population étant seulement invitées à «se mettre volontairement en quarantaine» et à limiter leurs déplacements.

Cette stratégie d'un confinement le week-end a été choisie par Recep Tayyip Erdogan afin de pouvoir permettre à une partie de l'activité économique de se poursuivre, et ainsi maintenir l'économie turque à flot. Cette dernière est en effet en pleine convalescence après des années de crise, marquées par une inflation galopante et un effondrement de la livre turque. La Turquie est «dans l'obligation de faire en sorte que les rouages (économiques) continuent de tourner, peu importe les circonstances», a ainsi affirmé le président turc au début du mois.

Une politique critiquée

Mais cette politique est loin de faire l'unanimité dans le pays. La plupart des partis d'opposition, des syndicats et des médecins appellent le gouvernement à mettre en place un confinement total, en suivant l'exemple de la France, de l'Italie ou encore de l'Espagne. «Il sera impossible de maîtriser cette épidémie si des millions de personnes (...) sortent pour aller travailler», a souligné le 7 avril le président de l'Union des médecins de Turquie (TTB), Sinan Adiyaman. «Même si seulement 15 % de la population sort, on arrive vite à deux millions de personnes (...) Cela pose potentiellement un risque sérieux», a jugé de son côté le 2 avril le maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, membre du parti d'opposition CHP.

L'efficacité de la méthode promue par Recep Tayyip Erdogan est également mise en doute par l'épidémiologiste et biostatisticienne française Catherine Hill. «Même si elle est économiquement plus intelligente, cette stratégie maintient l'épidémie à bas bruit», estime l'ancienne cheffe de service à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif (Val-de-Marne), contactée par CNews. «Ce qui est important, c'est de voir combien vous croisez de personnes. Que vous croisiez du monde cinq jours sur sept ou sept jours sur sept, cela ne change finalement pas grand-chose», poursuit-elle, approuvant le confinement total pour lutter contre l'épidémie de Covid-19.

Malgré les critiques, Recep Tayyip Erdogan ne semble pas prêt à changer de politique sanitaire. Le chef d'Etat turc a en effet déclaré que le confinement chaque week-end pourrait se poursuivre «un certain temps», visant un retour à la normale pour la fin mai, après le mois du ramadan.