Covid-19 : Comment fabriquer une visière de protection ?

Protéger les yeux et le visage. Portées en complément des masques, de la blouse et des gants par des soignants dans les hôpitaux, les visières sont utilisées comme des boucliers supplémentaires contre le coronavirus. Voici plusieurs tutos pour fabriquer la vôtre facilement.

Des policiers mais aussi des caissières utilisent désormais ce moyen de protection comme un rempart additionnel.

Comme pour les masques, de nombreux tutoriels ont fleuri sur Internet pour expliquer aux particuliers comment faire une visière efficace. Ces méthodes ont été recensées par Wedemain.fr qui invite cependant à prendre des précautions car ces visières ne sont pas homologuées. Il ne faut ainsi les utiliser qu’en cas d'urgence. Il est également fortement recommandé de la désinfecter, des deux côtés, très régulièrement.

«S'ils peuvent protéger ses porteurs des grosses gouttelettes émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l'écran, ils ne permettent pas de protéger des particules restant en suspension», a également rappelé l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS).

Le designer japonais Tokujin Yoshioka propose de confectionner une visière très rapidement, avec un film PVC. Une fois le patron téléchargé, la vidéo du designer explique, en moins d’une minute, la démarche à suivre.

Le 8 Fablab de la Drôme, qui a préparé plus de 1.000 visières à destination des soignants et des professionnels encore en activité, a partagé sur son site un patron et des instructions. Il a également publié une version pour les imprimantes 3D.

Minimale mais fonctionnelle, la visière mise au point par des chercheurs de l’Université de Cambridge et de l’Université de Queensland nécessite un élastique et une feuille de plastique. Nommée HappyShield, elle est fabriquée à l’aide d’un pliage disponible sur GitHub (en anglais).

Inside Weather, une entreprise américaine de fabrication de meubles, propose elle de fabriquer une visière avec l’aide d’une agrafeuse. La société l’a baptisé «Project Open Source» et a mis à disposition des explications (en anglais).