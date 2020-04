Pourquoi se touche-t-on le visage en permanence ?

En cette période de pandémie de Covid-19, les autorités sanitaires recommandent d’éviter au maximum de se toucher le visage pour limiter les risques de contamination. Mais contrôler cette manie s'avère plus facile à dire qu’à faire.

Les yeux qui piquent, le nez qui gratte…En moyenne, on touche machinalement son visage avec sa main jusqu’à 3.000 fois dans la journée, selon l’Agence régional de santé (ARS). Or, le nez, les yeux et la bouche sont des portes d’entrée pour les virus et «nos mains sont leurs transports en commun», souligne l’établissement public administratif sur son site internet.

En 2015, des chercheurs australiens ont filmé des étudiants en médecine à l’université de Nouvelle-Galles du Sud lors d’une conférence. En visionnant les images, ils ont constaté que les élèves avaient touché la zone T du visage (nez, yeux, bouche), en moyenne 23 fois par heure. Mais pourquoi se touche-t-on autant le visage ?

gérer nos émotions

Comme l’explique Brian Anderson, un expert du comportement, dans un communiqué de l’université du Texas, le plus souvent, on se frotte les yeux lorsqu’on est fatigué ou que l’on s’ennuie. Lors d’une réunion, on aura également tendance à poser sa main sur son menton, ou à le toucher quand on réfléchit.

C’est également un moyen de gérer nos émotions et de se rassurer lorsqu’on est confronté à une situation stressante, rapportent des chercheurs dans la revue scientifique Plos One. Avoir un contact avec son visage permettrait de réduire l’anxiété, mais aussi de stimuler la mémoire, précisent-ils. Le contexte actuel étant particulièrement anxiogène, on aurait alors tendance à se toucher davantage le visage, alors même qu'il est plus que jamais déconseillé de le faire.

un geste instinctif et inné

Plusieurs travaux ont par ailleurs montré que ce geste est inné, et c'est pourquoi il est quasi incontrôlable. Comme on peut le lire sur le site du magazine américain Wired, in utero, le fœtus se touchait régulièrement le visage, cette habitude serait donc ancrée bien avant la naissance.

Une étude publiée en 2015 dans la revue eLife révèle quant à elle que l’être humain a tendance à porter ses mains au visage après avoir été en contact avec une personne pour sentir son odeur. Les scientifiques ont constaté qu’après avoir serré la main d’une personne, en particulier si celle-ci est du même sexe, les individus avaient tendance à sentir leur main et à l'appliquer sur leur visage, à l’instar de nos cousins les chimpanzés.

Interrogé par Business Insider, Kevin Chapman, psychologue et directeur du Kentucky Center for Anxiety and Related Disorders (États-Unis), explique de son côté que l'auto-toucher facial signale de manière inconsciente à notre entourage que l'on est «conscient de soi».