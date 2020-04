Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 23 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

516 décès en 24 heures, soit 21.856 morts depuis le début de l’épidémie

Avec 516 nouveaux décès enregistrés ce jeudi, le nouveau coronavirus a fait 21.856 morts en France depuis début mars, a indiqué la direction générale de la Santé.

Dans le détail, 13.547 personnes sont mortes à l’hôpital durant l’épidémie (311 de plus qu’hier), et 8.309 dans les Ehpad et établissements médicaux-sociaux (205 de plus en 24 heures).

Par ailleurs, le nombre de patients en réanimation poursuit sa baisse continue depuis deux semaines. Ils étaient 5.053 ce jeudi soir, soit 165 de moins de mercredi.

Au Royaume-Uni, le bilan s'est alourdi de 616 morts en 24 heures au Royaume-Uni, pour 18.738 morts au total. Aux Etats-Unis, pays le plus touchés au monde, 46.583 sont mortes depuis le début de la pandémie (1.738 en une journée), avant le bilan de cette nuit. Plus de 839.675 sont infectées par le virus.

Les conditions du déconfinement se précisent

A l’issue d’une réunion entre Emmanuel Macron et des élus locaux, l’Elysée a annoncé une série de mesures en vue du déconfinement, prévu le 11 mai prochain.

Il ne sera ainsi pas question qu’il se produise région par région, mais s’adaptera aux «réalités de chaque territoire». Aucune précision n’a été avancée.

Concernant les écoles, le retour en classe se fera sur la base du volontariat. Les parents décideront donc si leurs enfants iront ou pas en cours.

Le problème des transports en commun a aussi été abordé. Le port du masque y sera obligatoire, de même qu’une distanciation devra être respectée. Reste désormais à savoir comment tout cela sera réalisable.

Le gouvernement espagnol demande pardon aux enfants

L'un des vice-présidents du gouvernement espagnol a demandé ce jeudi «pardon» aux enfants qui ont dû rester enfermés chez eux depuis la mi-mars en raison du confinement et qui pourront sortir à partir de dimanche. «Ce confinement n'a été en rien facile pour vous. Vous avez dû arrêter d'aller à l'école, vous avez dû arrêter de voir beaucoup d'amis et de membres de votre famille, vous avez dû jouer chez vous et n'avez pu sortir dans la rue pour jouer», a déclaré Pablo Iglesias lors d'une conférence de presse.

«Pour tout cela, nous vous demandons pardon et nous souhaitons vous remercier pour tout ce que vous avez fait», a-t-il ajouté. Actuellement, seuls les adultes peuvent sortir pour aller travailler si le télétravail n'est pas possible, acheter à manger ou des médicaments, se faire soigner ou sortir rapidement leur chien.

Pas de consensus européen pour des transferts de budget vers les pays les plus touchés

Emmanuel Macron a reconnu qu'il n'y avait «pas de consensus» entre les pays de l'UE sur des transferts budgétaires vers «les régions et les secteurs» les plus touchés par la crise du coronavirus, au terme d'un sommet européen en visioconférence.

Le président français a plaidé pour un vaste plan de relance comprenant «non seulement des prêts mais» aussi ces transferts financiers, estimant que «si on laisse tomber une partie de l'Europe, c'est toute l'Europe qui tombera».

Le président de la République a par ailleurs appelé à «aller plus loin, plus fort» vers la souveraineté européenne après la crise du coronavirus

Pas de soutien de l’Etat pour les entreprises avec des sièges dans les paradis fiscaux

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que la France n'accorderait pas d'aides pour faire face à la crise du coronavirus aux entreprises basées ou ayant des filiales dans les paradis fiscaux. «Il va de soi que si une entreprise a son siège fiscal ou des filiales dans un paradis fiscal, je veux le dire avec beaucoup de force, elle ne pourra pas bénéficier des aides de trésorerie de l'Etat», a-t-il affirmé sur France Info.

«Il y a des règles qu'il faut respecter. Si vous avez bénéficié de la trésorerie de l'Etat, vous ne pouvez pas verser de dividendes et vous ne pouvez pas racheter des actions», a-t-il rappelé. «Et si votre siège social est implanté dans un paradis fiscal, il est évident que vous ne pouvez pas bénéficier du soutien public», a insisté le ministre, suivant l'exemple d'autres pays comme le Danemark.