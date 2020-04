Coronavirus : plus d'un New-Yorkais sur cinq a déjà été infecté

Plus d'un New-Yorkais sur cinq (21,2%) a déjà été infecté par le coronavirus, selon les résultats préliminaires d'une étude réalisée sur un échantillon de 3.000 personnes, a indiqué ce jeudi 23 avril le gouverneur de New York.

Cette récente étude est «la plus importante» à ce jour réalisée dans cet Etat de quelque 20 millions d'habitants, le plus durement touché par l'épidémie, afin de déceler la présence d'anticorps révélateurs d'une infection au coronavirus, a expliqué le gouverneur Andrew Cuomo.

Les personnes ont été choisies «au hasard», à la sortie de magasins restés ouverts, et sont donc des gens qui, sans être des travailleurs jugés «essentiels», sortent dehors malgré la pandémie, a-t-il précisé.

Selon les résultats préliminaires, en moyenne quelque 13.6% des personnes testées dans l'Etat avaient des anticorps indicateurs d'une infection, avec de grosses différences selon les régions.

Outre un taux d'infection de 21,2% dans la ville de New York, la région où le taux était le plus élevé était Long Island (16,7%). C'est dans cette région de grandes plages que se sont réfugiés beaucoup de New-Yorkais aisés le temps du confinement, mais c'est aussi dans certaines villes de Long Island qu'on trouve de grosses communautés hispaniques, avec beaucoup de travailleurs employés dans les supermarchés ou les services de livraison restés ouverts pendant le confinement.

Plus de 15.000 morts dans l'Etat

Mais la plupart des autres régions, plus rurales, avaient un taux d'infection très faible, de quelque 3,6% seulement.

L'étude doit donner une idée plus précise de la propagation de l'épidémie dans l'Etat de New-York, qui a déjà enregistré plus de 15.000 morts sures confirmées et 263.000 cas positifs au coronavirus, selon son gouverneur.

Elle doit aussi aider à déterminer quelles régions pourraient entamer un déconfinement progressif. «On ne fait pas la même chose dans un endroit avec un taux de 21% que dans un endroit où vous avez 3,6% (...) C'est la même théorie selon laquelle certains Etats peuvent rouvrir plus tôt que l'Etat de New York», a estimé le gouverneur Cuomo.

Les Etats américains sont divisés face aux stratégies de déconfinement. Certains, comme la Géorgie (sud), sont prêts à autoriser dès lundi la reprise d'une série d'activités économiques, et en Floride certaines plages ont rouvert depuis dimanche.

Mais d'autres, comme New York dont le confinement doit rester en vigueur au moins jusqu'au 15 mai, appellent à la prudence pour éviter une nouvelle flambée de cas