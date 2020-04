Des patients guéris du coronavirus peuvent avoir des tests positifs sans pour autant être contagieux, selon des médecins sud-coréens

Un virus des plus déconcertants. Des responsables sanitaires sud-coréens se penchent actuellement sur de récentes études suggérant que la moitié des patients du pays remis du covid-19, la maladie provoquée par le SARS-CoV-2, conserverait des traces du nouveau coronavirus même après avoir produit des anticorps. Les risques de contamination à d’autres personnes demeureraient toutefois peu élevés, voire inexistants, selon eux.

«Les patients déclarés guéris du coronavirus mais qui ensuite ont été de nouveau testés positifs au SARS-CoV-2 ont très peu, voire pas du tout, de contagiosité», a ainsi affirmé, jeudi 23 avril, le docteur Jung Eun-kyeong, qui dirige le centre coréen de prévention et de contrôle des maladies (KCDC).

Une nouvelle rassurante, mais peut-être en apparence seulement tant elle soulève nombre de questions comme celle de savoir si les patients considérés guéris, mais qui conservent des traces du virus, peuvent être à nouveau infectés, voire surinfectés.

Des problématiques qui, si elles se vérifient, obligeraient les chercheurs à redoubler d’efforts pour mettre au point un vaccin efficace, voire retarder la mise au point de sérums en cours de développement puisqu’il faudrait les repositionner.

Reste qu'en attendant, les scientifiques sud-coréens cherchent toujours à savoir pourquoi certains patients sont à nouveau testés positifs au coronavirus, alors que physiquement ils semblent rétablis.

La réinfection, qui suppose d’avoir été à nouveau en contact avec le SARS-CoV-2, ainsi que la piste d’une réactivation du virus qui n’aurait donc pas été complètement éliminé de l’organisme, figurent sur la liste des hypothèses privilégiées. Mais la question de la fiabilité même des tests reste aussi posée.

Comme la plupart des autres pays dans le monde, la Corée du Sud utilise en effet principalement des tests PCR qui consistent à rechercher la présence du virus SARS-CoV-2 dans le mucus nasal grâce à un long coton-tige, appelé écouvillon, celui-ci étant introduit dans le nez. Or, il peut arriver que sur plusieurs prélèvements faits sur la même personne, les résultats soient incohérents.

South Korean patients who test positive for reactivated coronavirus have ‘little or no infectivity’, officials say #Covid_19 #COVIDー19 #coronaviruspandamic https://t.co/t0CWPj40f3

— Bill Ellson (@BillEllson) April 23, 2020