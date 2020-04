La ville chinoise de Harbin renforce ses mesures de restriction après une nouvelle vague de contaminations

La ville chinoise de Harbin, frontalière avec la Russie, a renforcé ses mesures de restriction, après une nouvelle vague de contaminations.

La province du Heilongjiang (nord-est), dont Harbin est la capitale, a en effet enregistré récemment une hausse des cas dits «importés», principalement le fait de Chinois de retour au pays depuis la Russie voisine, mais aussi les Etats-Unis.

Le week-end dernier, un étudiant de retour de New York a infecté plus de 70 personnes à Harbin, rapporte le Daily Mail. Quiconque arrivant de l'étranger ou de zones gravement touchées par le Covid-19 en Chine devra désormais obligatoirement être placé en quarantaine durant 28 jours et se soumettre à un test de dépistage.

Tous les rassemblements - mariages, funérailles, conférences… - sont interdits et des contrôles seront également effectués à l’aéroport et dans les gares. Les personnes et les véhicules originaires de l'extérieur de cette ville de 10 millions d'habitants sont interdits d'entrée dans les quartiers résidentiels. Les personnes qui peuvent entrer devront par ailleurs subir un contrôle de température et porter un masque.

Les autorités ont annoncé la semaine dernière que 35 personnes ayant visité ou travaillé dans deux hôpitaux de Harbin avaient été infectées par un patient de 87 ans, hospitalisé pour un accident vasculaire cérébral puis testé positif au Covid-19. Selon La Croix, des images diffusées sur les réseaux sociaux chinois ont montré de longues queues devant plusieurs hôpitaux de la ville.

L'afflux de cas en provenance de Russie a également entraîné il y a quelques jours le confinement côté chinois de la petite ville frontalière de Suifenhe, proche de Vladivostok, qui a fermé sa frontière terrestre.