Retour à l'école, masques obligatoires... Les annonces de l'Elysée sur le déconfinement

Le président de la République s'est entretenu avec des élus locaux et des représentants de l'Association des Maires de France ce 23 avril. À l'issue de la réunion, l'Elysée a annoncé une série de mesures pour les semaines à venir, et notamment en vue du déconfinement, qui doit commencer progressivement le 11 mai prochain.

pas de Déconfinement régionalisé

La question d'un déconfinement national, ou en fonction des territoires les plus touchés, se posait depuis quelques jours. «Pourquoi faire subir à un département où il n'y a que quelques dizaines de personnes hospitalisées pour Covid des fermetures pendant des mois et des mois», s'était ainsi interrogé sur franceinfo Hervé Morin, président de la région Normandie.

Ce 23 avril, l'Elysée a refusé cette stratégie. Mais la présidence n'a pas complètement balayé la question, puisqu'il a en effet été annoncé que le déconfinement s'adaptera aux «réalités de chaque territoire». Sans pour autant donner plus de détails à l'heure actuelle.

Retour à l'école non obligatoire

Les crèches, écoles, collèges et lycées doivent rouvrir progressivement à partir du 11 mai. Mais alors que les parents d'élèves et les professeurs ont mis en avant leurs inquiétudes face à cette date, le gouvernement a répondu que le retour en classe se fera sur la base du «volontariat». Ce sera donc aux parents de décider si leurs enfants iront en cours ou non.

Reste aujourd'hui à savoir si ceux qui choisissent de rester chez eux profiteront toujours des cours en ligne et de la «continuité pédagogique» mise en avant par le ministère de l'Education nationale.

Utilisation adaptée des transports en commun

Avec le déconfinement, un certain nombre de salariés, indépendants ou encore entrepreneurs vont retourner vers leurs lieux de travail. L'une des conséquences immédiates sera donc l'augmentation de la fréquentation des transports en commun, et notamment en zone urbaine. Le gouvernement a donc demandé à ce qu'une distanciation soit respectée, et le port du masque sera obligatoire.

Comme pour les autres mesures annoncées, ces décisions viennent avec leur lot de questions : comment faire respecter une distanciation si les bus, trams et métros sont bondés ? Une amende sera-t-elle mise en place ? Pour les entreprises exploitantes ou les usagers ? Cela fera certainement partie du plan complet qui doit être annoncé dans les prochains jours.