Coronavirus : après plusieurs cas de contamination, les tigres plus que jamais en danger

Alors que plusieurs tigres ont récemment été testés positifs au Covid-19, le risque de disparition de cette espèce en danger d'extinction semble de plus en plus réel.

L'association pour la conservation de la vie sauvage a annoncé jeudi la contamination au coronavirus de quatre tigres, au sein d'un parc animalier du Bronx, à New York. Contaminés par un membre du personnel de l'établissement, les félins souffraient d'une perte d'appétit et d'une toux, selon CNN. Trois lions ont également été testés positifs au Covid-19 dans le même parc animalier, alors que les quatre zoos gérés par l'association ont depuis été fermés par mesure de précaution.

Des cas que les autorités de certains pays jugent très inquiétants, et qui posent la question des risques que fait peser le coronavirus sur les animaux sauvages, en particulier les espèces déjà menacées. De plus, une étude chinoise a récemment montré que les félins en particulier étaient sensibles au coronavirus et pourraient se contaminer entre eux par gouttelettes respiratoires.

L'Inde sur le qui-vive

Comme l'a rappelé The New York Times, l'Inde, où 2.967 tigres sauvages subsistent, a tiré la sonnette d'alarme en multipliant les mesures de prévention dans les cinquante réserves de tigres du pays. Alors qu'un strict confinement a été établi depuis le 24 mars dernier, de nombreux travailleurs ont continué à exercer dans les parcs animaliers.

Si les scientifiques peinent encore à se prononcer sur le risque encouru par cette espèce en danger d'extinction, les autorités ont indiqué que les tigres étaient surveillés de près dans le but de repérer le moindre symptômes de défaillance respiratoire.