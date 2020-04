Coronavirus : un fabricant de désinfectant rappelle de ne pas en avaler après les propos de Donald Trump

Suite aux propos de Donald Trump ce jeudi 23 avril, suggérant d'injecter du désinfectant aux patients atteints du coronavirus, un grand fabricant de ce type de produit a été contraint de publier un communiqué en urgence, rappelant qu'il ne fallait absolument pas consommer du désinfectant par ingestion ou injection.

«En tant que leader mondial des produits de santé et d'hygiène, nous devons être clairs : en aucun cas nos produits désinfectants ne doivent être administrés dans le corps humain (par injection, ingestion ou toute autre voie)», a averti l'entreprise britannique Reckitt Benckiser (RB), qui fabrique notamment le Lysol (un spray désinfectant) et le Dettol (un savon désinfectant).

La société explique dans ce communiqué, publié sur son site internet, avoir été interrogée par des consommateurs sur l'administration interne de désinfectant pour combattre le Covid-19. En effet, lors de son point presse quotidien à la Maison Blanche jeudi, Donald Trump a proposé d'injecter du désinfectant dans les poumons des malades du coronavirus.

«Je vois que le désinfectant l'assomme (le coronavirus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ou presque comme un nettoyage ?», a déclaré le président américain. «Comme vous le voyez, ça pénètre dans les poumons et ça a un énorme effet, il serait donc intéressant de le vérifier. Il faudra faire appel à des médecins pour ça, mais ça me semble intéressant», a-t-il poursuivi, évoquant également «les ultraviolets» ou «une lumière très puissante» qu'on pourrait projeter «à l'intérieur du corps» pour combattre le coronavirus.

Trump asks if he can inject people with disinfectant to get rid of coronavirus. pic.twitter.com/UQEiNwPYrh — Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) April 23, 2020

«Irresponsable et dangereux»

Des déclarations hasardeuses qui ont obligé la société Reckitt Benckiser à faire rapidement une mise au point, et fait bondir la communauté scientifique. «Cette idée d'injecter dans le corps ou d'ingérer n'importe quel type de produit nettoyant est irresponsable et dangereuse», a déclaré à la chaîne NBC le docteur Vin Gupta, expert de santé publique spécialiste du poumon et des soins intensifs. «C'est une méthode couramment utilisée par les gens qui veulent se tuer», a-t-il poursuivi, les désinfectants étant toxiques lorsqu'ils sont ingérés.

«De la même manière, l'immolation par le feu pourrait être une alternative utile», a de son côté ironisé le centre de recherche français Marseille Immunopôle, en soulignant que les méthodes suggérées par le chef d'Etat américain «tuaient le virus et les patients !».