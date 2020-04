En visioconférence, un ministre de la Santé oublie d’éteindre son micro et s'emporte contre une députée

Oublier d'éteindre son micro ? Un grand classique des visioconférences qui se multiplient depuis le début de la crise du coronavirus et la généralisation du télétravail. Mais cette fois, c'est le ministre de la Santé du pays de Galles qui l'a appris à ses dépens.

Alors qu'il s'adressait à distance aux membres de l'assemblée galloise, via l'appli de téléconférence Zoom, Vaughan Gething a en effet permis involontairement à tous ses interlocuteurs d'entendre son énervement ciblant une des députées, Jenny Rathbone.

«C'est quoi son p***** de problème !» a-t-il lâché aux oreilles de tous les députés au milieu d'autres mots incompréhensibles, après une question de sa pourtant collègue du parti Travailliste. Pour éviter plus d'embarras au ministre, la présidente de l'assemblée, Elin Jones, a lancé à plusieurs reprises «Je pense que Vaughan Gething doit éteindre son micro !», en vain.

We have the first great Parliamentary Zoom disaster, courtesy of @vaughangething in the Welsh Assembly pic.twitter.com/bqa9rCxj6s

Ces quelques mots inattendus dans ce type d'échanges ont provoqué des réactions elles aussi inédites de la part des députés auditeurs.

De son côté, Vaughan Gething s'est fendu d'un tweet d'excuses et a proposé à Jenny Rathbone de lui parler directement si elle le souhaitait.

I’m obviously embarrassed about my comments at the end of questions today. I’ve sent a message apologising and offered to speak to @JennyRathbone if she wishes to do so. It is an unwelcome distraction at a time of unprecedented challenge.

— Vaughan Gething AM (@vaughangething) April 22, 2020