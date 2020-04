La maire de Las Vegas veut tester l'absence de distanciation sociale sur ses administrés

La maire de Las Vegas a proposé, mercredi 22 avril, que les habitants de la capitale du jeu forment un groupe test pour mesurer le nombre de personnes victimes du Covid-19 sans les mesures de distanciation sociale.

Sur CNN, Carolyn Goodman, qui partage la même ligne anti-confinement que le président américain Donald Trump, a expliqué souhaiter la réouverture rapide des lieux publics tels que les restaurants ou les casinos.

«Je veux que tout revienne. Nous n'avons jamais fermé les Etats-Unis. Nous n'avons jamais fermé le Nevada. Nous n'avons jamais fermé Las Vegas parce que c'est notre boulot. La capitale mondiale du divertissement où tout est propre», a-t-elle déclaré.

Le journaliste de la chaîne Anderson Cooper lui fait alors souligner que le bilan des victimes pourrait être bien plus important si des mesures n'avaient pas été prises. «Comment le savez-vous», lui a alors rétorqué la maire.

«Comment savez-vous que c'est le résultat du confinement puisque nous n'avons pas de groupe témoin ? Nous proposons d'être d'être ce groupe test», a-t-elle ajouté.

Carolyn Goodman a ensuite affirmé qu'elle avait soumis l'idée aux statisticiens. «Ils m'ont dit que ce n'était pas possible et je leur ai répondu que c'était fort dommage», a-t-elle conclu.

Selon le New York Times, le coronavirus a touché plus de 4.200 personnes dans le Nevada et fait 195 morts.