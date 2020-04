Le Portugal, pays leader sur les innovations contre le coronavirus

Le monde entier est à la recherche de solutions pour lutter contre le coronavirus. Mais certains semblent plus efficaces que d'autres. L'OCDE a ainsi répertorié 151 projets publics ou civils mis en place un petit peu partout dans le monde, et c'est le Portugal qui est en tête du classement.

Le pays ibérique a en effet 19 innovations en cours, ce qui le place largement devant les 12 du Royaume-Uni et les 11 de l'Irlande. La France, elle, en compte 8. Parmi les projets développés par le Portugal, les initiatives sont diverses.

L'on peut par exemple trouver un Hackathon en ligne, où des étudiants, chercheurs ou ingénieurs travaillent en collaboration pour développer des outils informatiques afin d'améliorer l'information du public ou le soutien aux soignants. Une plate-forme en ligne pour lutter contre les violences domestiques pendant le confinement est également citée, ainsi qu'une carte regroupant tous les services publics ouverts, et qui met en place des tickets pour éviter les files d'attente.

Dans l'Hexagone, un algorithme pour aider les personnes à savoir si elles sont à risque en fonction de leurs symptômes est en cours de développement. Cela peut notamment servir à limiter les appels aux médecins, afin que ces derniers ne se concentrent que sur les cas les plus problématiques. Une plate-forme pour aider les travailleurs contraints au télétravail sans avoir les connaissances informatiques suffisantes est également mise en avant.

En pleine période de crise, ces innovations peuvent s'avérer cruciales, et montrent la capacité d'adaptation des chercheurs, des entrepreneurs et des gouvernements. C'est pourquoi il peut par exemple sembler étrange que l'Italie ou l'Espagne, deux des pays les plus touchés, n'affichent que deux solutions chacune.

En dehors de l'Europe, les pays qui développent le plus de ces projets sont les Etats-Unis (9), le Brésil (7) et l'Australie (5). Mais il est également probable que l'intégralité des innovations en cours n'a pas encore été répertoriée par l'OCDE, qui pourrait donc mettre sa carte à jour dans les semaines et mois qui viennent.