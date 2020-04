Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du samedi 25 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

L'ancien entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Robert Herbin, hospitalisé

Robert Herbin, entraîneur emblématique de la grande époque de l'AS Saint-Etienne, est hospitalisé depuis le mardi 21 avril, au CHU de Saint-Étienne pour de sérieuses insuffisances cardiaques et pulmonaires, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Son état de santé est sans lien avec l'épidémie de Covid-19.

Âgé de 81 ans, Herbin a dirigé l'équipe stéphanoise pendant 14 saisons, de 1972 à 1983 puis de 1987 à 1990. Les Verts lui doivent notamment leur épopée en coupe d'Europe des clubs champions en 1976, terminée sur une défaite dans la fameuse finale des «poteaux carrés».

Retiré depuis plusieurs années dans sa maison sur les hauteurs de l'Etrat (Loire), il aurait été trouvé très affaibli par les secours prévenus par sa soeur, sans nouvelles de lui.

Robert Herbin présente le plus gros palmarès du football français, acquis uniquemment sous les couleurs de l'ASSE où il est arrivé à l'été 1957. Il a été neuf fois champion de France, cinq fois comme joueur et quatre comme entraîneur, et six fois vainqueur de la coupe de France, trois dans chaque rôle.

L'arabie saoudite abolit la peine de flagellation

L'Arabie saoudite a supprimé la flagellation de son système pénal, une peine très critiquée comme le bilan en matière de droits humains de ce pays par les ONG internationales, ont indiqué un responsable et des médias progouvernementaux.

Le royaume ultraconservateur est régulièrement accusé de violations des droits humains par les ONG qui dénoncent entre autres la peine de flagellation applicable en cas de meurtre, d'atteinte à «l'ordre public» ou même de relations extra-conjugales.

«La Commission des droits humains se félicite de la récente décision de la Cour suprême d'éliminer la flagellation comme peine potentielle», a déclaré dans un communiqué vendredi soir, Awad Al-Awad, le président de cette commission, un organisme gouvernemental.

«Aux termes de cette décision, les précédentes condamnations à la flagellation seront remplacées par des peines de prison et des amendes», a-t-il ajouté. «Cette réforme est un pas en avant considérable» en matière des droits humains, selon lui.

La date exacte de la décision d'abolir la flagellation n'a pas été précisée.

Le chanteur Kanye West officiellement milliardaire

Le célèbre rappeur américain Kanye West vaut maintenant 1,3 milliard de dollars et a rejoint la prestigieuse liste des milliardaires de Forbes, grâce à sa marque de chaussures développée avec Adidas, a annoncé le magazine économique vendredi.

Les baskets du rappeur de Chicago, les «Yeezy», sont parmi les plus prisées du monde de la mode et du «streetwear», se vendant souvent à plus de 200 dollars la paire, pour le plus grand bonheur des jeunes branchés aux Etats-Unis, et ailleurs.

Selon Forbes, les revenus tirés par le mari de Kim Kardashian de sa marque sont légèrement supérieurs au milliard de dollars, et expliquent donc à eux seuls son nouveau statut financier.

Après avoir collaboré sans grand succès avec Nike pendant plusieurs années, Kanye West a quitté la marque à la virgule en 2013 pour s'associer avec l'équipementier allemand et lancer leur première chaussure collaborative en 2015.