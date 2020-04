Brad Pitt se moque de Donald Trump dans l'émission «Saturday Night Live»

Dans une édition confinée du «Saturday Night Live», Brad Pitt s'est moqué de Donald Trump sous les traits du Docteur Anthony Fauci, le médecin épidémiologiste qui informe les Américains sur la pandémie. L'acteur épingle avec humour les «fake news» du président.

Spécialiste des maladies infectueuses, le docteur Anthony Fauci est membre de la cellule de crise anti-coronavirus à la Maison Blanche. Il est présent aux côtés de Donald Trump lors de ses points quotidiens à la presse et n'hésite pas à contredire les approximations du président. Sa rigueur scientifique et sa franchise ont fait de lui une star parmi les Américains depuis le début de l'épidémie.

«Il y a eu beaucoup de désinformation sur le coronavirus. Le président a pris quelques libertés avec nos recommandations. Je vais revenir sur ce qu'il a voulu dire», annonce Brad Pitt dans la peau du docteur de 79 ans. Diffusant une séquence où le président évoque l'arrivée d'un vaccin «relativement prochainement», Brad Pitt rétorque : «'Relativement prochainement' est un choix de formulation intéressant. Relativement à toute l'histoire de la Terre, oui le vaccin va arriver très prochainement».

L'acteur enchaîne les commentaires ironiques sur les déclarations de Donald Trump. Quand le président imagine que le «virus peut disparaître comme un miracle», le faux docteur réplique : «L'hypothèse du miracle ne doit pas être notre plan A».

UN HOMMAGE AU VRAI DOCTEUR

A la fin du sketch, Brad Pitt retire sa perruque et rend hommage au vrai Docteur Fauci. «Merci pour votre calme et votre clarté dans cette période crispante». Il remercie ensuite les soignants et les répondants des lignes d'urgence.