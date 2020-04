Coronavirus : des scientifiques craignent qu’aucun vaccin ne soit trouvé

Des scientifiques craignent qu'aucun vaccin ne soit trouvé contre le coronavirus. Le monde pourrait se retrouver contraint de vivre avec «la crainte constante du Covid-19», selon le professeur David Nabarro, expert en santé mondiale.

Ce samedi, l'OMS a attisé les inquiétudes mondiales en déclarant qu'il n'y avait toujours pas de preuve d'immunité pour les personnes ayant contracté le Covid-19. En Corée du Sud et en Chine, des cas de personnes déclarées guéries puis de nouveau positives au SARS-CoV-2 ont été rapportés.

Plus de cents projets de vaccins seraient aujourd'hui à l'étude dans le monde, pour tenter d'immuniser les populations contre le virus.

Aucun vaccin n'a encore été trouvé pour un coronavirus

«Le monde doit rester prudent. Nous ne devons pas croire que nous allons trouver un vaccin pour la maladie qui permettra d'être guéri à vie, comme cela fonctionne pour une maladie comme la rougeole», a alerté Christopher Witty, le conseiller médical du gouvernement britannique, devant les parlementaires ce vendredi. «Les vaccins sont recherchés pour toutes les formes de maladies infectieuses, mais nous ne les trouvons pas pour toutes», a-t-il ajouté. Aucun vaccin n'a encore été trouvé pour une forme de coronavirus.

Dans un entretien au magazine The Observer, le médecin et expert en santé mondiale, David Nabarro a fait part des mêmes réserves : «On ne trouve pas forcément de vaccin, sécurisé et efficace pour tous les virus. Trouver un vaccin peut être extrêmement compliqué pour certains virus. Dans le futur proche, il vaut mieux que nous trouvions des moyens de vivre nos vies malgré la crainte constante du virus».

limiter la mortalite

Face à la complexité du virus, les scientifiques pourraient opter pour des vaccins permettant d'être partiellement protégés.

«Nous pouvons trouver des vaccins insuffisants pour apporter une immunité totale, mais suffisants pour empêcher de contracter une forme sévère de la maladie», a expliqué le médecin Christopher Witty.