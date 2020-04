Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 26 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

242 DÉCÈS EN 24 HEURES EN FRANCE, POUR UN TOTAL DE 22.856 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L'ÉPIDÉMIE

L'épidémie de coronavirus a fait 22.856 morts en France depuis début mars, avec 242 nouveaux décès enregistrés en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés en réanimation poursuit sa baisse, a indiqué dimanche la direction générale de la Santé.

L'épidémie a tué 14.202 personnes dans les hôpitaux, soit 152 décès de plus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis un mois, et 8.654 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+90), a précisé la DGS dans un communiqué.

Au total, 7.553 patients sont hospitalisés en réanimation toutes causes confondues, dont 4.682 pour le Covid-19.

LA CNIL A RENDU son AVIS SUR L'APPLICATION DE TRAÇAGE STOPCOVID

L'application StopCovid, voulue par le gouvernement, doit permettre de répertorier les contacts avec des malades du coronavirus. Elle doit alerter les personnes l'ayant téléchargée quand elles ont côtoyé, par exemple dans un train ou un métro, des personnes diagnostiquées positives au Covid-19, et elles-mêmes équipées.

La Cnil, organisme veillant au respect des libertés dans le domaine numérique, a jugé l'application «conforme», à condition de muscler les garanties de protection des libertés, et d'évaluer régulièrement son utilité. Elle estime que dans un «contexte exceptionnel de gestion de crise» le dispositif est conforme aux exigences européennes.

L'organisme demande que le téléchargement puisse se faire sans «conséquence négative en cas de non-utilisation». Pas question de refuser un test ou un billet de train à une personne qui refuserait d'utiliser l'application.

Saint-Pierre et Miquelon commence son déconfinement lundi

Les 6.000 habitants de l'archipel français de Saint-Pierre et Miquelon vont pouvoir sortir du confinement à partir de demain. Les deux îles françaises proches du Canada n'ont enregistré à ce stade qu'un cas confirmé de contamination au nouveau coronavirus.

Les formulaires dérogatoires pour justifier des sorties vont disparaître à compter de lundi mais la population est appelée à continuer de respecter les gestes barrière, a expliqué le préfet Thierry Devimeux.

A cette date, le travail pourra reprendre dans la grande majorité des entreprises et des commerces, à l'exception des bars, restaurants et discothèques, sachant que pour ces derniers, la situation sera étudiée «à partir du 15 mai, pour définir un calendrier adapté», a-t-il précisé.

Pour les établissements scolaires, il faudra attendre quelques jours de plus. La rentrée des enseignants se fera le 4 mai. Pour les élèves de maternelle et de primaire, ce sera «probablement» le 5 mai et pour ceux du secondaire le lendemain.

LES DEPUTES LR PROPOSENT LEUR PLAN DE DECONFINEMENT

Les députés Les Républicains ont élaboré leur propre «stratégie de déconfinement» avec une série de propositions dévoilées dimanche par le JDD.

Le document plaide pour «rendre obligatoire le port du masque dans les transports en commun et les grandes surfaces» et pour développer «une stratégie de dépistage massive». Pour les cafés-hôtels-restaurants, ils jugent possibles «des réouvertures anticipées» dès le 11 mai, dans les départements les moins touchés. Pour les écoles ils demandent «une reprise obligatoire, progressive et sous protection», ce qui suppose de tester «l'ensemble des enseignants 48 heures avant la reprise des cours» et ensuite «de façon systématique et hebdomadaire», a expliqué Damien Abad, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale.

Enfin ils demandent «le gel de toute fermeture de lits» ou services «pendant douze mois» dans les établissements sociaux et médicaux sociaux, et demandent d'autoriser les chefs d'établissements «à procéder à la création de lits nécessaires» sans habilitation préalable des ARS.

BORIS JOHNSON DE RETOUR

Confiné depuis le 23 mars, une mesure prolongée au moins jusqu'au 7 mai, le Royaume-Uni attend le retour aux manettes de Boris Johnson, qui, frappé de plein fouet par le nouveau coronavirus, est en convalescence depuis sa sortie de l'hôpital le 12 avril.

Le Premier ministre sera de retour à son bureau lundi, ont affirmé des sources de Downing Street à des médias britanniques.