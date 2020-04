Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du dimanche 26 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Le chantier de Notre-dame de Paris reprend ce lundi

Le chantier de Notre-Dame, mis en sommeil mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus, va reprendre progressivement à partir de lundi 27 avril.

«Dans le cadre de la reprise progressive de l’activité à partir de lundi, j'ai veillé à ce que les mesures et procédures adaptées soient mises en œuvre afin de garantir le respect des gestes barrières et le maintien de la distanciation sociale», souligne dans un communiqué le général Jean-Louis Georgelin, chargé de piloter la restauration de l'édifice.

«Trois étapes» sont prévues à partir de lundi 27 avril, «avec une montée en puissance des effectifs tout au long du mois de mai», précise l'Etablissement public. Il s'agira d'abord de la «remise en fonctionnement de la base vie du chantier», puis d'une «reprise et achèvement des travaux» en cours à la mi-mars, et qui concernent notamment les «nouvelles installations de décontamination». Enfin, d'une «reprise des travaux complexes de sécurisation», dont la dépose de l'échafaudage sinistré et le montage d'un «échafaudage pour la dépose du grand orgue».

Les compagnons travaillant sur le site auront des masques, l'accès à des distributeurs de gel hydroalcoolique et bénéficieront de «solutions d’hébergement» et de livraison de repas, précise l'Etablissement public.

une interpellation très musclée à Toulouse choque

Des policiers ont interpellé et maîtrisé un homme de 51 ans à Toulouse, dans la nuit de vendredi à samedi. Sur les images filmées par des habitants, on le voit se faire frapper sur la nuque avec une muselière.

Relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo a été repérée par La Dépêche, qui explique que l'homme en question est un patient évadé du service psychiatrique du CHU Purpan de Toulouse. Les policiers étaient donc à sa recherche, avec comme information que le fugitif était instable, potentiellement armé d'une grenade et d'une arme de poing. Après plusieurs heures de recherches, il est repéré par les policiers qui l'interpellent sur la vidéo.

Des images filmées le lendemain montre des éclaboussures de sang sur les murs et sur le sol. Les policiers comme le suspect ont été conduits à l'hôpital pour recevoir des soins, avant que l'homme ne soit placé en garde à vue.

Un nouvel album d'Astérix prévu pour octobre 2020

Les éditions Albert René ont annoncé la sortie prochaine d'un album de bande dessinée dans l'univers d'Astérix et Obélix.

Le nom de celui-ci sera le «Menhir d'or», a révèlé le JDD ce 26 avril, et aura pour héros Assurancetourix, barde du village au talent musical douteux. L'histoire n'est pas inédite, puisqu'elle est tirée d'un livre audio vendu en 1967, mais n'avait pas connu un franc succès dans le grand public. L'idée sera donc de redécouvrir le tout dans un format plus «traditionnel».

Cependant, l'album aura également une saveur particulière, puisqu'il s'agit de l'un des derniers projets suivis par Albert Uderzo, décédé en mars dernier.