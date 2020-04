Qui est Sergio Moro, l’ancien ministre de la Justice qui pourrait se présenter à la prochaine présidentielle ?

Coup de théâtre. Le ministre de la justice du Brésil, Sergio Moro, figure de la lutte anticorruption a quitté le gouvernement vendredi dernier. Depuis le début de la crise du Covid-19, les divisions au sein du pouvoir ne cessent de s’aggraver. Cette démission pourrait coûter cher au président Jair Bolsonaro, dont la popularité ne cesse de décroître, car Sergio Moro serait un adversaire redoutable pour la prochaine élection présidentielle.

Sur le papier, ces deux-là étaient faits pour s’entendre. Engagés dans la lutte contre la corruption et exécrant le Parti des Travailleurs (PT), et particulièrement son ancien leader Lula. Pourtant, depuis leur arrivée au pouvoir, les passes d’armes entre les deux hommes s’enchaînent, jusqu’à ce que Sergio Moro mette son ultime menace à exécution : démissionner du gouvernement.

Avant d’entamer sa carrière politique, Sergio Moro était juge fédéral, spécialisé dans la lutte anticorruption et notamment contre le blanchiment d’argent. Parmi les nombreuses enquêtes auxquelles il va participer, une d'entre elles va propulser sa carrière : l’affaire «Lava Jato» (Lavage Express en Français). En 2014, la justice découvre un vaste système de pots-de-vin, compromettant l’entreprise pétrolière Petrobras, plusieurs géants du BTP et une grande partie de la classe politique. Moro est alors juge de première instance. Cette affaire aboutira à la destitution de Dilma Roussef, alors présidente en 2016, et l’incarcération de l’ancien président Lula en 2018, commanditée par Sergio Moro. Il devient la figure de l’antipétisme au Brésil.

Une notoriété dont compte bien profiter Jair Bolsonaro, candidat à l’élection présidentielle. En 2018, sa campagne repose essentiellement sur la lutte contre la corruption et contre le PT. Après son élection, Jair Bolsonaro propose alors à Sergio Moro le poste de Ministre de la Justice et de la Sécurité publique, deux ministères qui étaient auparavant distincts. Il accepte. Si les deux hommes partageaient la même ambition de voir la gauche couler, leur collaboration n’est finalement pas si évidente.

De provocation en provocation

Comme le rappelle le journal Le Monde, en janvier dernier, lors d’une émission politique très populaire au Brésil, le ministre laisse entendre qu’il pourrait bien se présenter à l’élection présidentielle de 2022. Une déclaration qui rend fou de rage Bolsonaro, qui le menace alors de lui retirer la «sécurité publique» de son ministère. Moro menace alors à son tour de démissionner. La guerre d'égo ne s’arrête pourtant pas là, car Bolsonaro, qui désire plus que tout garder le contrôle sur son gouvernement, envisage le limoger le chef de la police fédérale, un homme de confiance du ministre de la Justice. Il met ce plan à exécution.

Vendredi dernier, Sergio Moro annonce donc comme promis sa démission, et invoque le manque de respect qu’à Bolsonaro envers les institutions : «L'autonomie de la Police fédérale est une valeur fondamentale qui doit être préservée dans un état de droit», a-t-il déclaré. Cette démission n’arrange pas les affaires de Bolsonaro, déjà affaibli politiquement à cause de sa gestion de la crise du covid-19.

De plus, comme le rappelle Le Monde, Sergio Moro bénéficie toujours du respect et de la confiance du pays, contrairement au président : en décembre 2019, 53% des Brésiliens approuvaient les actions menées par Moro, contre 30% pour Jair Bolsonaro. Un écart qui devrait encore se creuser alors que de nombreux politiques issus du parti présidentiel et autres partisans commencent à se positionner contre le président. Sergio Moro pourrait donc bien être un adversaire de taille pour Bolsonaro, au sein de l’extrême droite.