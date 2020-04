Selon une étude australienne, les enfants auraient peu de chance de transmettre le coronavirus

Une étude publiée ce dimanche par des chercheurs de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, viendrait soutenir le gouvernement qui souhaite rouvrir les écoles en mai. Selon cette étude, les enfants seraient peu contagieux, et auraient donc peu de chance transmettre le covid-19 aux autres enfants et aux adultes.

Le Centre de Santé pour la recherche en immunologie de Nouvelles-Galles du Sud a examiné 18 cas de coronavirus, 9 élèves et 9 adultes venant de 15 établissements scolaires différents, rapporte le Guardian. Les scientifiques ont cherché à déterminer s'ils avaient contaminé des personnes à l'école. Les premiers résultats révèlent que seuls un élève de primaire et un élève de lycée «auraient contracté le Covid-19 à partir d’un cas présent dans leur école». Le rapport ajoute qu’«aucun professeur ou membre du personnel n’a contracté le Covid-19 depuis l’école».

Les scientifiques constatent un faible taux de transmission du virus malgré des contacts proches entre les 735 élèves et les 128 adultes avec les 18 cas de coronavirus étudiés. Les résultats de cette étude sont encore préliminaires et d’autres scientifiques vont encore les évaluer et analyser. Elle suggère tout de même que la circulation du virus dans les écoles de Nouvelle-Galles du Sud a été très limitée. Dès le 23 mars, le gouvernement local a encouragé les parents à ne pas déposer leurs enfants à l'école, même si les établissements n'ont pas officiellement fermé. Cette décision a aussi pu avoir des conséquences sur les résultats de ces recherches, concèdent les scientifiques.

Des constats similaires ont été faits ailleurs dans le monde, notamment en France. Le professeur Robert Cohen, infectiologue et pédiatre à l’hôpital de Créteil, explique dans les colonnes du Journal du Dimanche : «lorsqu’on prélève des enfants, aux urgences ou dans l’entourage de malades, le résultat est trois à cinq fois plus souvent négatif que chez les adultes.» Une étude a été menée en Haute-Savoie, dans la commune des Contamines-Montjoie, l’un des premiers foyers de l’épidémie en France, va également dans ce sens. Un enfant de 9 ans, testé positif au nouveau coronavirus, n’avait contaminé personne de son entourage, alors qu’il avait fréquenté trois écoles et un club de ski alors qu’il était infecté.

Le Premier Ministre australien, Scott Morrison, a affirmé au média Sky News que le risque pour les adultes se trouvaient donc «plutôt dans la salle de professeurs que dans la salle de classe». Il souhaite que les enfants reprennent les cours le plus vite possible. La semaine dernière, le Comité australien de protection de la Santé a publié un document indiquant que la règle de distance de 1,5 mètres entre les individus n’était pas nécessaire à l’école. Le syndicat Australian Education Union reste inquiet face à la réouverture des établissements scolaires, continue le Guardian, et notamment quant à la protection des adultes dans l’enceinte de l’école.