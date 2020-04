Une maire du Texas enfreint le confinement qu'elle a imposé pour aller s'offrir une manucure

Elle a été prise la main dans le sac. En pleine crise du coronavirus, une maire du Texas a été vue en train de s'offrir une manucure alors qu'elle avait imposé à ses administrés de rester chez eux.

Becky Ames, à la tête de la ville de Beaumont depuis 2007, a été prise en photo la semaine dernière alors qu'elle se tenait en plein milieu d'un salon professionnel. Le cliché, très vite partagé sur les réseaux sociaux, a créé une véritable polémique au niveau local.

UNITED STATES: Becky Ames, the mayor of Beaumont, Texas, apologises for breaching her own stay-at-home order to go to nail salon. pic.twitter.com/aI2OnedAOq

