Au Maroc, la dénonciation d'homosexuels explose pendant le confinement

Depuis quelques jours, la communauté LGBT+ marocaine vit dans la peur. De nombreuses personnes ont en effet été dénoncées pour leur sexualité sur les réseaux sociaux, dans un pays où les relations homosexuelles sont toujours punies par la loi.

Cette «chasse aux sorcières» a été initiée le 13 avril par une influenceuse transgenre marocaine qui habite en Turquie. Cette dernière, Sofia Taloni, qui subissait des insultes, souhaitait dénoncer une forme d'hypocrisie, et a ainsi lancé une campagne «d'outing». «Je souhaite que ceux qui se cachent derrière des barbes alors qu’ils sont gays soient démasqués. (…) À toutes les femmes voilées qui disent "mon mari n’a pas d’égal" (...), c’est l’occasion de découvrir l’orientation sexuelle de vos hommes», a-t-elle déclaré, comme le rapporte Courrier International.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa demande a été entendue. Des faux comptes ont été créés sur des applications de rencontres, et près d'une centaine d'homosexuels auraient été dénoncés en deux semaines, selon le New York Times. Le quotidien a d'ailleurs comptabilisé au moins trois cas où les personnes ciblées ont été expulsées de leur domicile. Pour ceux qui sont, pour le moment, passés entre les mailles du filet, la peur de voir leurs photos apparaître sur les réseaux sociaux est grande. Et porter plainte est rédhibitoire pour beaucoup de victimes, par peur d'être elles-mêmes arrêtées.

Les associations de défense des droits de l'Homme s'insurgent de la situation. «Révéler de la sorte la sexualité d'une personne n'est pas juste une évidente violation de leur droit à une vie privée. Quand cela intervient dans une incitation à la haine et à la violence basée sur l'orientation sexuelle, c'est aussi un crime», a dénoncé Ahmed Benchemsi, directeur de la communication pour Human Rights Watch au Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Depuis, les comptes de Sofia Taloni ont été suspendus par Instagram et Facebook, mais des pages sur ces réseaux continuent d'être à la base des dénonciations. Les sites ont cependant assuré au New York Times être en train de «prendre des mesures actives pour trouver et supprimer ces contenus». En attendant, les associations d'aide aux personnes homosexuelles demandent aux personnes ciblées de les contacter si elles en ont besoin, afin d'éviter que leur cas ne dégénère davantage.