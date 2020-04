Coronavirus : la fortune des milliardaires américains s'est accrue de 10 % depuis le début de la crise

Les inégalités criantes de la société américaine mises au jour. Tandis que plus de 26 millions de personnes se sont retrouvées au chômage aux Etats-Unis sur les cinq dernières semaines à cause de la crise du coronavirus, les milliardaires ont eux vu leur richesse cumulée s'accroître de 282 milliards de dollars (260 milliards d'euros) depuis mi-mars, soit une hausse de près de 10 %, selon une étude de l'Institute for Policy Studies, un think tank progressiste américain.

Après une petite chute du montant de la fortune de ces quelque 600 milliardaires américains en début d'année (-164 milliards de dollars), celle-ci a réaugmenté depuis la mi-mars, passant de 2.947 milliards de dollars le 18 mars à 3.229 milliards de dollars (2.984 milliards d'euros) le 10 avril, dépassant le niveau atteint en 2019. En comparaison, le PIB de la France s'élevait en 2019 à environ 2.400 milliards d'euros.

Certains en ont davantage bénéficié que d'autres. En prenant comme point de départ le 1er janvier 2020, 34 des 170 milliardaires les plus riches du pays ont vu leur fortune augmenter de plusieurs dizaines de millions de dollars au 10 avril. Une hausse qui se chiffre même à plus d'un milliard de dollars (920.000 euros) pour huit d'entre eux, appelés les «profiteurs de la pandémie» par l'Institute for Policy Studies.

Jeff Bezos grand gagnant de la pandémie

En premier lieu desquels Jeff Bezos, le patron d'Amazon, dont la plate-forme bénéficie à plein des mesures de confinement prises quasiment partout dans le monde face à la pandémie de Covid-19, ainsi que des fermetures des commerces. «L'augmentation de la richesse de Jeff Bezos est sans précédent dans l'histoire financière moderne», estime même l'Institute for Policy Studies dans son rapport. En effet, entre le 1er janvier et le 15 avril, celle-ci a progressé de 25 milliards de dollars (23 milliards d'euros), soit davantage que le PIB du Honduras (23,9 milliards en 2018). De quoi renforcer la position d'homme le plus riche du monde de Jeff Bezos, désormais à la tête d'une fortune de quelque 140 milliards de dollars (129 milliards d'euros), loin devant Bill Gates (environ 100 milliards).

Parmi les sept autres milliardaires dont la richesse s'est accrue de plus d'un milliard de dollars depuis le début de l'année figurent également MacKenzie Bezos (+8,6 milliards de dollars), l'ex-épouse du PDG d'Amazon, qui détient 4 % du géant du e-commerce, Eric Yuan (+2,6 milliards), le fondateur et patron de Zoom, une appli de visioconférence très en vogue depuis le début du confinement, Elon Musk (+ 5 milliards), directeur général de Tesla et PDG de SpaceX, ou encore Steve Ballmer (+2,2 milliards), propriétaire de l'équipe de NBA des Los Angeles Clippers et ancien PDG de Microsoft, dont il reste un important actionnaire.

Des riches de plus en plus riches

Pour les auteurs de cette étude, la pandémie de Covid-19 ne fait que mettre en lumière les profondes inégalités de la société américaine, qui ne cessent de s'accentuer depuis trente ans. L'Institute for Policy Studies a ainsi calculé qu'entre 1990 et 2020, la richesse des milliardaires américains avait progressé de 1.130 %, soit plus de 200 fois plus que le revenu américain médian (+5,37 %). Et qu'après la crise de 2008, il avait fallu moins de 30 mois aux milliardaires pour reconquérir leur niveau de richesse d'avant-crise, tandis que la classe moyenne ne l'a toujours pas retrouvé.

Un rapport qui est aussi l'occasion pour ce think tank progressiste de dénoncer la politique fiscale américaine, jugée trop avantageuse pour les plus riches. L'Institute for Policy Studies emploie un exemple : entre 1980 et 2018, les taxes payées par les milliardaires, mesurées en pourcentage de leur fortune, ont diminué de 79 %.

De ce constat, l'organisation basée à Washington recommande plusieurs mesures fortes, parmi lesquelles l'idée phare est l'instauration d'un impôt sur la fortune, reprenant la proposition de la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, ex-candidate à la primaire démocrate 2020. «Alors que nous sortirons de la pandémie avec des milliards de dettes supplémentaires, des hausses d'impôts substantielles seront inévitables. Nos super-riches doivent en supporter leur juste part», estime le rapport, en référence au plan de relance historique de 2.200 milliards de dollars signé fin mars par Donald Trump, auquel s'est ajouté vendredi un nouveau plan de près de 500 milliards.