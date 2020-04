Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce lundi 27 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

437 DÉCÈS EN PLUS EN 24h EN FRANCE, POUR UN TOTAL DE 23.293 MORTS

L'épidémie de coronavirus a fait 437 morts en France au cours des dernières 24 heures dont 295 dans les hôpitaux, portant le total des décès à 23.293 depuis début mars, selon le bilan établi lundi 27 avril par la Direction générale de la santé.

L'épidémie a tué 14.497 personnes dans les hôpitaux et 8.796 (+142) dans les établissements sociaux et médico-sociaux, témoignant d'une nouvelle hausse des décès après plusieurs jours de baisse régulière.

A titre de comparaison, le bilan des morts sur 24 heures s'établissait à 242 personnes décédées dimanche (et 369 samedi), dont 90 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux.

En revanche le nombre de patients Covid-19 en réanimation (4.608) est en baisse de - 74 malades.

La Direction générale de la Santé (DGS) insiste sur le fait que depuis le début de l’épidémie, 88.712 personnes ont été hospitalisées dont 45.513 sont rentrées chez elle, «sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville».

Le taux de mortalité en réanimation fait débat

Alors que Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a indiqué le 17 avril que «le taux de mortalité observé en réanimation (pour les patients atteints du Covid-19, ndlr) est de 10 %», ce chiffre pourrait en réalité atteindre 30 à 40 %.

Selon une étude (pas encore publiée) du Réseau européen de recherche en ventilation artificielle (REVA) et à laquelle Le Monde a pu avoir accès, le taux de mortalité en réanimation pour les patients atteints du Covid-19 serait en effet trois à quatre fois plus élevé.

«On n’a jamais vu de tels taux de mortalité. Avec le H1N1, même avec les formes les plus graves, on était à 25 %», a témoigné dans Le Monde Matthieu Schmidt, médecin réanimateur à la Pitié-Salpétrière, à Paris, et coordinateur du REVA.

Selon lui, cela pourrait être dû aux caractéristiques de la maladie : «On n’est pas seulement sur une pneumonie, sur une simple défaillance des organes pulmonaires, mais sur une pathologie grave qui a aussi une grande composante inflammatoire, vasculaire, ou qui peut également atteindre les reins».

le tocilizumab, nouvel espoir d'un traitement

Le médicament tocilizumab a montré son efficacité pour traiter les patients du Covid-19 dans un état grave, selon une étude de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), dont les premiers résultats – qui restent à confirmer – ont été dévoilés lundi 27 avril.

Ce traitement a réduit «significativement» la proportion de patients ayant dû être transférés en réanimation ou décédés, par rapport à ceux ayant reçu un traitement standard, a indiqué l'AP-HP.

Utilisé habituellement dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, il aurait un effet sur certains patients qui connaissent une brusque aggravation de leur état après plusieurs jours. tocilizumab limiterait la réaction immunitaire et inflammatoire excessive, baptisée «orage inflammatoire».

Ces résultats doivent encore être affinés et «consolidés», a précisé l'AP-HP. Mais D'autres équipes ont déjà fait état de résultats encourageants concernant le tocilizumab, à l'hôpital Foch notamment.

une large majorité de français favorable à un gouvernement d'union nationale

Plus de sept Français sur dix (71%) seraient favorables à la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour affronter la crise du coronavirus et ses conséquences, selon un sondage Ifop pour La Lettre de l'Expansion.

La proposition séduirait une majorité de sondés quelle que soit leur préférence partisane, et seules 29% des personnes interrogées y seraient opposées. Les électeurs de LR y seraient les plus favorables (84%), devant ceux du PS (76%), du RN (75%), de LFI (72%) et de LREM (62%).

S'agissant des partis actuellement dans l'opposition qui pourraient être appelés, les sondés plébisciteraient à 80% les écologistes d'EELV, devant les Républicains (77%), les socialistes (67%), le Rassemblement national (55%) et enfin La France insoumise (53%).

Le président Emmanuel Macron avait évoqué le 13 avril sa volonté de «bâtir un autre projet dans la concorde».

une hausse record du chômage

Avec la crise du coronavirus, tant sanitaire qu'économique, le nombre de chômeurs a enregistré une hausse record au mois en mars (+246.100, soit +7,1%) pour s'établir à 3.732.500 personnes, a indiqué Pôle emploi ce lundi 27 avril.

L'accroissement des effectifs inscrits en catégories A, B, C en mars «provient à la fois d'une nette augmentation des entrées à Pôle emploi (+5,5 %) et d'une très forte baisse des sorties (-29,0%)», soulignent Pôle emploi et la Dares (service statistique du ministère du Travail).

«Les entrées pour fins de mission d'intérim et fins de contrats courts sont en hausse, la mise en place du confinement ayant conduit à des non-renouvellements ainsi qu'à de moindres nouvelles embauches de courte durée», expliquent-ils.

«La plupart des motifs de sorties se replient, notamment les défauts d'actualisation, qui recouvrent généralement pour partie des reprises d'emploi non déclarées à Pôle emploi, mais aussi les reprises d'emploi déclarées, les entrées en stage ou en formation, ainsi que les radiations administratives», ajoutent-ils.