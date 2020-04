Le Chili va bien mettre en place des «passeports d'immunité», malgré les mises en garde de l'OMS

Santiago persiste et signe. Les autorités chiliennes ont confirmé, dimanche 26 avril, qu'elles allaient bien mettre en place des «passeports d'immunité» permettant aux patients déclarés guéris du coronavirus de sortir plus rapidement du confinement.

Une décision prise en dépit des mises en garde de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui, à plusieurs reprises, a indiqué qu'il n'y a aucune preuve que les personnes concernées soient réellement protégées contre une deuxième infection.

En officialisant la décision de l'exécutif chilien, Paula Daza, sous-secrétaire d'Etat à la Santé, a déclaré que si de nombreuses incertitudes demeurent autour de la pandémie mondiale, d'autres données scientifiques orientent également vers une réduction significative du risque après avoir été infecté une première fois par le SARS-CoV-2.

«Ce que nous savons, c'est que lorsqu'une personne a vécu la maladie Covid-19, elle est moins susceptible de retomber malade», a-t-elle déclaré.

La certification de ce statut sérologique, qu'elle a appelé «carte Covid-19» sans préciser s'il s'agissait là du nom officiel, est «en cours de développement et sera bientôt délivré» aux personnes concernées, a-t-elle ajouté, dans des propos rapportés notamment par l'agence de presse britannique Reuters.

Concrètement, le principe de cette carte est simple puisqu'elle constitue une attestation à toute personne guérie du coronavirus, pour que celle-ci puisse retourner travailler ou sortir dehors presque normalement.

Chile to push ahead with coronavirus 'release certificates' despite WHO warning https://t.co/GW3VAsODVS pic.twitter.com/nakFyqKiPd

L'idée étant que l'ex-patient en question ne peut plus tomber malade grâce aux anticorps développés par son organisme. Seulement, si cela est effectivement le cas pour une grande part des maladies, rien ne prouve encore que tel est le cas pour le coronavirus.

Les propos tenus par Paula Daza contrastaient énormément avec ceux tenus, la veille, par l'OMS qui a assuré de son côté que la délivrance de «passeports d'immunité» aux personnes infectées n'étaient pas fiables car ils ne pouvaient garantir à 100 % que son détenteur ne soit effectivement plus contagieux.

L'Organisation a même ajouté que cela pouvait inspirer au contraire «une fausse crédibilité» et ainsi augmenter le risque de propagation du virus.

«Il n'y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont remises du Covid-19 et qui ont des anticorps sont protégées contre une deuxième infection», a-t-elle résumé par voie de communiqué.

Les scientifiques, qui travaillent toujours pour comprendre au maximum comment le Covid-19 opère, n'ont en effet pas tranché définitivement sur la question.

Chile is among the countries that decided to start handing out "immunity passports" to those registered as recovered. pic.twitter.com/zVx4YJ00Y3

— Chile Today News (@ChileTodayNews) April 26, 2020