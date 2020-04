Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du lundi 27 avril

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. C'est pourquoi CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

Une vie extraterrestre pourrait exister sur Vénus

Des simulations russes avancent que la vie peut exister sur Vénus car des micro-organismes survivent dans son environnement. Si l'Institut de recherche spatiale de l'Académie des sciences de Russie est arrivé à cette conclusion, c'est qu'il a découvert que les micromycètes, des microchampignons, peuvent survivre dans des conditions que l'on retrouve dans l'atmosphère de la planète, rapporte le iTech Post ce lundi 27 avril.

Ces révélations s'avèrent étonnante pour ces scientifiques à cause de l'environnement hostile de Vénus. Cette planète de taille similaire à la terre, est la plus chaude de notre système solaire, avec 465 °C en moyenne de jour comme de nuit, elle subit de fréquentes pluies d'acide sulfurique et sa pression atmosphérique vaut 92 fois celle de la Terre, selon Futura.

L'Institut est considéré comme l'un des plus populaires et prestigieux instituts spatiaux de Russie, connu notamment pour sa collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et la NASA, assure iTech Post.

Mike Tyson bientôt de retour sur les rings ?

Mike Tyson a raccroché les gants depuis 15 ans. Mais à 53 ans, l’ancien champion du monde des poids lourds s’est dit prêt à remonter sur les rings lors d’un live Instagram, ce week-end, avec le rappeur T.I.. Et il aurait même déjà repris l’entrainement.

Mais l’ancienne gloire de la boxe américaine envisage de reprendre du service, ce n’est pas pour briguer de nouvelles ceintures. Il souhaite disputer «des combats d’exhibition de trois ou quatre rounds» pour récolter des fonds afin de venir en aide à des œuvres caritatives. «Je veux gagner de l’argent pour aider les sans-abri et des toxicomanes comme moi», a confié le boxeur aux 58 combats pour 50 victoires, dont 44 par KO.

«Depuis plusieurs semaines, je fais deux heures de cardio chaque jour, une heure de vélo et de tapis roulant. Ensuite, je lève des poids, 250 ou 300 fois. Après, je commence ma journée avec des trucs de boxe. Je frappe dans les mitaines pendant 25-30 minutes», a-t-il indiqué, précisant qu’il devait encore améliorer sa «condition physique».

Le premier numéro d'un nouveau magazine Astérix téléchargeable gratuitement

Si Albert Uderzo nous a quitté le 24 mars, les irréductibles gaulois résistent toujours et encore. Et c'est bien ce que veulent prouver les éditions Albert René, qui publient un magazine hebdomadaire, titré simplement «Astérix».

Après l'avoir téléchargé gratuitement en ligne, les enfants peuvent retrouver leurs gaulois préférés qui n'oublient pas de leur rappeler pourquoi il faut rester sagement à la maison. Pour ce premier numéro, un hommage est d'abord rendu à Albert Uderzo en ouverture du magazine.

On y retrouve ensuite évidemment le duo gaulois, mais aussi les seconds rôles les plus appreciés tels que Pépé (Astérix en Hispanie) ou encore Jolitorax (Astérix chez les bretons). Coloriages, jeux des différences, petites anecdotes historiques et jeux de toutes sortes plairont aux plus jeunes.