«Elle nous a arnaqués» : les fans canadiens de Céline Dion furieux d'une vidéo de la Star québécoise

Ce devait être un événement très spécial, mais cela n'a été qu'une immense déception. Après le succès du show caritatif américain «One World : Together At Home», qui emmené par Lady Gaga a levé des millions de dollars pour lutter contre le coronavirus, des célébrités canadiennes ont entrepris de produire elles aussi une émission confinée pour la bonne cause. Parmi elles, Céline Dion. Mais sa prestation est loin d'avoir fait un carton...

Pour cet événement baptisé «Stronger together / Tous ensemble», diffusé samedi 25 avril au soir sur plusieurs plate-formes canadiennes, la diva québécoise de 52 ans s'est en effet contentée de diffuser un simple message vidéo, alors que tous espéraient qu'elle allait au moins chanter une chanson.

La déception des téléspectateurs était d'autant plus forte que Céline Dion était annoncée comme la plus grosse tête d'affiche du programme qui, pourtant, a réuni nombre de stars de renommée internationale.

Une vidéo déja diffusée dix jours plus tôt

Ont notamment répondu présent à l'événement : Shania Twain, Alessia Cara, Bryan Adams, Sarah McLachlan, Will Arnett, Ryan Reynolds, Justin Bieber ou bien encore Michael Bublé.

Pire, les fans de Céline Dion se sont sentis trahis parce que le message en question n'a même pas été enregistré spécialement pour l'occasion, mais il s'agissait d'une vidéo qu’elle avait déjà diffusée sur son compte Instagram le 15 avril dernier (soit dix jours plus tôt) et dans laquelle elle exprimait «tout son amour et toute sa compassion pour le corps médical et ceux qui luttent quotidiennement contre cet ennemi invisible».

Trois jours plus tard, la star n'avait toujours pas donné d'explication sur cette vidéo controversée et jugée incompréhensible même par ses fans les plus fidèles, et cela malgré l'avalanche de commentaires désastreux publiés sur les réseaux sociaux.

«L'Amérique a droit à une performance inoubliable et le Canada a un message enregistré il y a des semaines ? C'est triste. C'est blessant pour le Canada» ; «L'arnaque» ; «Je me sens volé» ; «Elle aurait pu faire un effort. Recycler un message des réseaux sociaux d'il y a une semaine, vraiment ?» pouvait-on notamment lire sur Twitter.